Son dakika: Uludağ’dan kötü haber geldi!

Uludağ’da kaybolan Efe Sarp ve Mert Alparslan’ın arama çalışmalarında 17’nci gününde ceset bulundu. Efe Sarp’a ait montun bulunduğu yerin yaklaşık 1 kilometre yakınında Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri tarafından bulunan cesetle ilgili kimlik tespit çalışması başlatıldı.
VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI
Bursa Valiliği, konuşa ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
*01.12.2019 tarihinde Bursa Uludağ'da kaybolduğu belirtilen Mert Alpaslan (31) ve Efe Sarp (37) vatandaşlarımızdan haber alınamadığı ihbarı üzerine Bursa Valiliğimiz tarafından başlatılan arama kurtarma çalışmalarına kamu, sivil toplum ve gönüllüleri katılımı ile karadan ve havadan kesintisiz olarak devam edilmektedir.
*11.12.2019 tarihinde kaybolan dağcılardan Efe Sarp'a ait montun Kürekli Deresi bölgesinde bulunması nedeniyle arama faaliyetleri bu bölgede yoğunlaştırılmıştır.
*18.12.2019 tarihinde Kürekli Deresi bölgesinde yapılan arama çalışmaları sırasında 11.12.2019 tarihinde bulunan montun yaklaşık 1 kilometre aşağısında bir cansız erkek cesedi tespit edilmiş olup, kimlik tespit çalışmalarına devam edilmektedir.
*Ayrıca arama faaliyetleri bu bölgede yoğunlaştırılmıştır. Bütün arama kurtarma ekipleri bu bölgeye sevk edilmiştir.