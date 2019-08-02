Ümit Özdağ: Aday olmayacağım

80 kişi olan Genel İdare Kurulu üyelerinin sayısını 50’ye indirme kararı alan İYİ Parti’de listeye girmek için yoğun kulisler sürüyor. İYİ Parti genel kurul üyeleri için oluşturulan whatsapp hattına son mesajı Ümit Özdağ attı. Aday olmayacağını belirten Özdağ’ın mesajı şöyle ;

“Çok değerli GIK üyelerimiz, bu grubu sizleri partimizin propaganda faaliyetleri konusunda bilgilendirmek amacı ile genel başkan yardımcısı olduğum dönemde kurmuştum. Genel başkan yardımcılığından istifa ettikten sonra grubun işlevi sona ermiş olmasına rağmen grup kapatılmadı. Yarın GİK üyeliklerimiz sona erecek. Bu whatsapp grubu yarın sabah kapatılacak. Yarın yeniden aday olacak değerli arkadaşlarımıza başarılar dilerim. Yarın kurultayda GİK’e aday olmayacağım. Hepinize ayrı ayrı saygılarımı sunarım Ümit Özdağ”