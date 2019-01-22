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Ümraniye’de araç yandı mahalleli sokağa döküldü

Ümraniye'de tamirden getirdiği araç 2 saat sonra yandı. Yangın yanındaki araca da sıçrayınca mahallede korku ve panik yaşandı. Binadaki vatandaşlar kendilerini dışarı atarken, 2 araç yanarak kullanılamaz hale geldi.

21:08 -
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Yangın, saat 19.00 sıralarında Yukarı Dudullu Mahallesi 18 Mart Caddesi Nevruz Sokak’ta meydana geldi. İddialara göre, Hasan Erol’un tamirciden alıp evinin önünde park ettiği araçta 2 saat sonra yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Yangın kısa sürede büyüyerek yanında bulunan yine Hasan Erol’a ait olduğu öğrenilen kamyonete de sıçradı.

FOTO: DHA - UMRANIYE'DE TAMIRDEN GETIRDIGI ARAC 2 SAAT SONRA YANDI. YANGIN YANINDAKI ARACA DA SICRAYINCA MAHALLEDE KORKU VE PANIK YASANDI

FOTO: DHA – ÜMRANİYE’DE TAMİRDEN GETİRDİĞİ ARAÇ 2 SAAT SONRA YANDI. YANGIN YANINDAKİ ARACA DA SIÇRAYINCA MAHALLEDE KORKU VE PANİK YAŞANDI

MAHALELLİ SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Araçlardan çıkan alev ve yoğun duman bitişikteki binada korku ve paniğe neden oldu. Bina sakinleri, kendilerini dışarı atarak yangın yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen Ümraniye ve Dudullu itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, yanan 2 araç kullanılamaz hale geldi.

FOTO: DHA

FOTO: DHA

Araç sahibi Hasan Erol, “Aracımı elektrikçiye götürdüm. Marş dinamosu arızalıydı. Aracımı yaptırdım, tekrar evin önüne garaja çektim. 2 saat sonra 2 aracım da yandı. Ne yapacağım bilmiyorum “diye konuştu.

FOTO: DHA

FOTO: DHA

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.  DHA

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Son güncelleme: android-time 21:35 22.01.2019
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