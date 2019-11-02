Ümraniye’de binanın çatısı alev alev yandı

Yangın saat 17.30 sıralarında Site Mahallesi 3134 sokakta bulunan 4 katlı binanın çatısında çıktı. Alevler kısa sürede tüm çatıyı sararken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

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Yangın nedeniyle sokakta büyük korku ve panik yaşandı. Alevler ve çıkan duman metrelerce uzaktan görüldü. Apartmanda oturanlar hemen tahliye edildi.

‘MANGAL’ İDDİASI

Alevler itfaiyenin 1 saat süren çalışmaları sonucu söndürülürken, çatıda hasar oluştu. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yangının çatıda yapılan mangal nedeniyle çıktığı iddia edildi. DHA