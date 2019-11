Ümraniye’de kozmetik imalathanesinde yangın

Ümraniye Şerifali Mahallesi Garip Sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir kozmetik imalathanesinin bodrum katında saat 22.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan dumanları fark eden mahalle sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangını hemen kontrol altına aldı.

İLGİLİ HABER 5 katlı iki binada çıkan çatı yangını paniğe neden oldu

Yangında yaralı ve can kaybı bulunmazken, imalathanede hasar meydana geldi. Bir mahalle sakini, “Burası bir kozmetik üretim yeri. Hafif bir yangın kokusu geliyordu. O an için mal sahibine haber verildi, hemen geldiler. Yaralı, can kaybı yok çünkü kapalıydı. Saat 7’den sonra kimse kalmıyor. Alarmın çalmasıyla dumanın kokusuyla haber verildi” dedi. DHA