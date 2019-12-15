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Ümraniye’de otomobil park halindeki araçlara daldı: Yaralılar var

Ümraniye'de seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak park halindeki araçların arasına daldı. 5 kişinin yaralandığı kazada toplam 5 araç zarar gördü.

17:16 -
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Kaza, saat 15.30 sıralarında Küçüksu Caddesi’nde meydana geldi.

FOTO: İHA

İddiaya göre, Fatih Özer’in kullandığı 34 JD 4452 plakalı otomobil, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak park halindeki araçların arasına daldı.

FOTO: İHA

Kazada, 1’i bebek 5 kişi yaralandı. 5 araçta da hasar oluştu. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Sağlık ekipleri yaralıları ambulansa alarak çevredeki hastanelere kaldırdı. Polis kazaya ilişkin çalışma başlattı. DHA

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Son güncelleme: 17:31 15.12.2019
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