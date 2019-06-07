UNESCO Dünya Mirası’nda yasaklar dönemi!

OBEN ULU



Bergama Belediyesi'ne ait olan Kleopatra Güzellik Ilıcası Tesisleri'nde alkol tüketimi yasaklandı. Kapıya pankart asıldı. Tesislerde bulunan restoranın yanı sıra Bergamalıların yoğun olarak ilgi gösterdiği piknik yerine gelenlerin çantalarında güvenlik tarafından alkol araması yapıldığı da iddia edildi. Bayram boyunca Yarı Olimpik Yüzme Havuzu ve Engelsiz Maltepe Kahvehanesinin kapalı olmasına da Bergamalılar tarafından tepki gösterildi.

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BERGAMA DEMOKRASİ PLATFORMU AÇIKLAMA YAPTI

Gelişmelerle ilgili sosyal medya hesabından yazılı açıklama yapan Bergama Demokrasi Platformu tarafından; “Demokrasi farklı yaşam tarzlarının bir arada yaşama kültürü ve becerisidir. Ama Bergama Belediyesi yasaklama mantığıyla belirli kesimin yaşam kültürü hariç toplumun tamamını sıkıştırmak ve yok etmenin peşinde. Özgürlüğün her çatlağı dolduran, engellenemeyen ve sürekli büyüyen bir inanç olduğunu tarih yine kanıtlayacaktır. Her şey çok güzel olacak!” denildi.

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VATANDAŞLARDAN YAŞAM ŞEKLİNE MÜDAHALE TEPKİSİ

Öte yandan konu ile ilgili vatandaşlar sosyal medyadan da tepkilerini dile getirdi. Mesajlarda; “Medeniyetlerin beşiği Bergama'ya yakışmayan bir karar”, “AKP'nin demokrasi ve eşitlik anlayışı bu. Benim gibi olacaksın, benim gibi düşünecek ve benim gibi yaşayacaksın”, “İnsanların yaşam tarzına müdahaleyi kınıyorum”, “Yasakçı zihniyet iş başında”, “Nerede kaldı bağımsızlık, nerede kaldı özgürlük?”, “Utanç verici bir karar, sadece bizler değil tarihte af etmeyecek”, “Çok ayıp, yazık, Bergama bunu hak etmiyor” ve “AKP'li belediye başkanı ile değişen Bergama” gibi cümlelere yer verildi.

MOBBİNG İDDİALARI

Kısa bir süre önce de Bergama Belediyesi'nde çalışanlara mobbing iddiaları gündeme gelmişti. Buna göre, özel kalem, insan kaynakları, yazı işleri, park bahçeler, muhtarlıklar, zabıta, imar emlak, istimlak müdürlükleri gibi müdürler, görevinden alınarak düz memur yapıldığı öğrenildi. 1,5 aylık sürede yaklaşık 30 çalışanın görev yerlerinin değiştirildiği ve çalışanların sendika değiştirmeye zorladığı iddia edildi.