Ünğan cinayetinde yeni gelişme: silahlar örtüştü

İstanbul'da 2014 yılında uyuşturucu baronu Naci Şerif Zindaşti'nin kızı ve şoförünün öldürülmesiyle ilgili aranan firari sanık İlhan Ünğan geçtiğimiz Pazar günü Kadıköy Bağdat Caddesi'nde eşi ve oğlu yanında öldürülmüştü. İlhan Ünğan, Ergenekon Davası'nın gizli tanığı İranlı Zindaşti’nin kızı ve şoförünün öldürülmesi olayına ilişkin firari sanık olarak aranıyordu. Emniyet, cinayete ilişkin yürüttüğü soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Kimliğine ulaşılan saldırganın aracı Sultangazi'de bulundu. Olayla ilgili gözaltına alınan kişilerden birinde yakalanan silahın cinayet silahıyla örtüştüğü öğrenildi.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENİYOR

Cinayetin ardından İstanbul Emniyeti harekete geçti. İnfazı kızının öldürülmesinin ardından İstanbul, Birleşik Arap Emirlikleri, Kanada ve Panama'da cinayetlere karıştığı öne sürülen Naci Şerif Zindaşti'nin azmettirdiği ihtimaline karşı çalışma başlatıldı. Ekipler, saldırganın kiralık katil olabileceği de değerlendirerek katilin yurtdışına kaçma ihtimaline karşı önlem alırken, çok sayıda güvenlik kamerasını da incelemeye aldı.

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DÖRT ŞÜPHELİ

Kamera çalışmalarından şüphelinin taksiyle kaçtığı belirlendi. Taksiyi bulan polis araçtaki parmak izinden de şüpheliyi tespit etti. Şüphelinin adresine düzenlenen baskında 2 kişi gözaltına alındı. Aramalarda 2 tabanca ele geçirildi. Ele geçirilen o silahlarla cinayet silahının örtüştüğü öğrenildi. Çalışmalarda 2 şüpheli daha gözaltına alındı.

KAÇAK YOLLAR DÖNMÜŞ

Öldürülen İlhan Ünğan'nın hakkında yakalama kararı olduğu için Belçika'ya kaçtığı, kısa süre önce kaçak yollarla Türkiye'ye döndüğü öğrenildi. Yakalanmamak için de sahte kimlik taşıdığı belirtildi.