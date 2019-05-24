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Üniversite öğrencileri kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var

Denizli’nin Çivril ilçesinde otomobil kiralayan üniversite öğrencileri, tır ile çarpıştı. Kazada öğrencilerden 1’i olay yerinde hayatını kaybederken, diğer 4’ü ve tırda bulunan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

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Üniversite öğrencileri kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var

Kaza, Çivril Denizli karayolu üzerinde saat 22.45 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Çivril'den Denizli istikametine seyir halinde olan Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) öğrencisi Fırat Çelebi (22) yönetimindeki 20 AAH 848 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Mustafa Boran idaresindeki 64 DU 190 plakalı tır ile çarpıştı.

DENİZLİ’NİN ÇİVRİL İLÇESİNDE OTOMOBİL KİRALAYAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ, TIR İLE ÇARPIŞTI. KAZADA ÖĞRENCİLERDEN 1’İ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBEDERKEN, DİĞER 4’Ü VE TIRDA BULUNAN 2 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI. FOTOĞRAFLAR:İHA

4 ÖĞRENCİ SIKIŞTI

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, otomobil içerisinde bulunan PAÜ Çivril Atasay Kamer Meslek Yüksek Okulu (MYO) öğrencisi Ebru Durak'ın (21) hayatını kaybettiğini belirledi. İtfaiye ekipleri otomobil içerisinde sıkışan diğer 4 öğrenci Berna Yılmaz (22), Ömer Beder (23), Halit Atabay (21) ve aynı okulun öğrencisi Fırat Çelebi'yi otomobilin tavanını keserek otomobilden çıkardı.

FOTOĞRAFLAR:İHA

Sağlık ekiplerine teslim edilen yaralı öğrenciler ile tır şoförü ve yanında bulunan Durmuş Albezirgan, ambulanslarla Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Halit Atabay'ın durumunun ağır olduğu ve Denizli Devlet Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi.

ARABA KİRALAMIŞLAR

Öte yandan araçtaki öğrencilerin, otomobili kiraladıkları ve kent merkezine gezmeye gittikleri öne sürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AJANSLAR

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