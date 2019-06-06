Üniversite sayısı arttı ama 684 bölüm kapandı

Hem yeni üniversite açılması hem de bazı üniversitelerin bölünerek çoğaltılması amacına ulaşmadı. Birçok bölüm öğrenci ve öğretim üyesi yokluğundan kapatılmak zorunda kaldı. 2018 yılında 684 bölüm ‘öğretim üyesi olmadığı' için kapatıldı. İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, üniversite sayısındaki artış ile tercih edilmeyen bölümleri soru önergesiyle Meclis gündemine taşıdı. Öztürk, önergesinde ““Özellikle mevcut olan üniversitelerin bölünerek üniversite sayısının çoğaltılmasındaki bilimsel/akademik açıdan faydaları nelerdir?” sorusuna yer verdi.

‘ÖĞRETİM ÜYESİ YETERSİZ'

Öztürk'ün önergesini Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk cevaplandırdı. YÖK'ten alınan bilgiye göre şu ifadeler yer aldı: “2018 yılında 73 devlet üniversitesinde lisans ve önlisans programlarına kayıt olan öğrenci sayısı 10 ve altında olan 294 ikinci öğretim programının kapatılarak öğrencilerin birinci öğretime aktarıldığı, ayrıca 112 devlet üniversitesinde bölüm kurulmuş olmasına rağmen öğretim üyesi sayısı yetersiz olan veya hiç öğretim üyesi bulunmayan doluluk oranı düşük 684 bölümün kapatıldığı belirtilmektedir.”