Üniversite yönetiminden depreme sıvalı çözüm!

İstanbul'da geçtiğimiz hafta yaşanan 5.8 büyüklüğündeki depremde Çapa Tıp Fakültesi Diş Hekimliği Bölümü binasında, çatlaklar meydana geldi. Üniversitede eğitim gören öğrenciler, durumu sosyal medyadan duyurarak, hasarlı binada eğitim görmek istemediklerini dile getirdi. Öğrenciler seslerini duyurmak için oturma eylemi yaptı. Bazı öğrenciler, “Hocalarımızdan duyduk, binada 1999'da yaşanan depremde çatlaklar oluşmuş. Bu çatlaklar sıvalarla doldurulmuş” diyerek, binalarının yenilenmesini talep etti.

Binanın hasar durumu hakkında bilgi almak isteyen öğrencilere “Dikey kuvvetlere dayanıklı, yatay kuvvetlere hassas” cevabı verildi. Binalarının depreme karşı güvenliği hakkında yeterli bilgi alamayan öğrenciler “Pazartesi nasıl bu binaya gireceğiz” diye sordu. Bu gün öğrenciler sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarda, hasta tedavilerinin de yapıldığı o binadaki çatlakların sıvayla doldurulduğu ortaya çıktı.