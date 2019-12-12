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Üniversitede şoke eden olay! 19 yaşındaki genç kız 4. kattan düştü

Avcılar'da bulunan özel bir üniversitenin 4. katından düşen 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Edanur K. ağır yaralı bir şekilde hastaneye kaldırıldı. Tedavisi devam eden genç kızın 4. kattan düştüğü mü yoksa intihar girişiminde mi bulunduğu polis tarafından araştırılıyor.

13:53 -
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Üniversitede şoke eden olay! 19 yaşındaki genç kız 4. kattan düştü

Olay, Avcılar’da bulunan özel bir üniversitenin içerisinde yaşandı. Çocuk gelişimi bölümü öğrencisi Edanur K.(19) 4’üncü katta bulunan kantin katından aşağıya düştü. Edanur K.’nin düştüğünü gören çevredeki öğrenciler sağlık ekiplerine haber verdi.

Üniversite binasının 4. katından düşen genç kızın intihar etme ihtimali de polis tarafından araştırılıyor. Foto: İHA

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı olarak yerde yatan ve yarı baygın olan öğrenciye ilk müdahaleyi düştüğü yerde yaptı. Kısa süre sonra olay yerine ulaşan Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri de olayla ilgili incelemelere başladı.

Ambulans ile Halkalı’da bulunan bir hastaneye kaldırılan Edanur K.’ye sağlık müdahalelerinin devam ettiği öğrenildi. Edanur K.’nin düştüğü mü yoksa intihar girişiminde mi bulunduğu polis tarafından araştırılıyor. (İHA)

Çocuk Emniyet Haber intihar Polis Sağlık
Son güncelleme: 14:00 12.12.2019
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