Üniversitedeki adrese teslim atamalar yargıya taşındı

OMÜ, 2012 yılında İlahiyat Fakültesi Kelam Anabilim Dalı yardımcı doçentlik için öğretim görevlisi almak üzere ilan verdi. Alınacak personel için; “Kur’an'da tarih algısı konusunda çalışma yapmış olmak” şartı getirildi. Bu şartlara uyan ve bu konuda doktora tezi yazıp “Kur’an'da Tarih Algısı” adlı kitap haline getiren tek kişi olan Rıza Korkmazgöz başvuru yaptı. Kelam Bölüm başkanı dâhil anabilim dalından hiçbir öğretim üyesinin bulunmadığı sınav aşamalarından geçen Korkmazgöz, göreve başlatıldı.

Ancak, dönemin Bölüm Başkanı olan Prof. Dr. İsa Doğan atamanın usulsüz yapıldığını belirterek, “Kur'an'da tarih algısı çalışmış olmak koşulunun özel ve kişiyi tanımlayıcı nitelikte olduğunu” ileri sürüp dönemin fakülte dekanı, dekan yardımcısı ve rektörünü YÖK’e şikâyet etti. Ardından da ilgili kişiler hakkında Cumhuriyet savcılığına görevi kötüye kullandıkları gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

DANIŞTAY İPTAL ETTİ

3 yıl süren yargılamalar sonucunda Samsun 2. İdare Mahkemesi öğretim görevlisi olarak çalışan Rıza Korkmazgöz’ün kadrosunu iptal etti. Ancak OMÜ rektörlüğü karara itiraz edince son noktayı Danıştay koydu. Danıştay, 2017 yılında atamanın adrese teslim yapıldığını ve anayasanın fırsat eşitliği ilkesine aykırı olduğunu belirterek, Korkmazgöz’ün görevine son verdi. YÖK tarafından yapılan incelemede ise dönemin rektörü, fakülte dekanı, dekan yardımcısı hakkında disiplin ve ceza soruşturması açıldı ancak halen bu soruşturma sonuçlanmadı.

KİTABIN KAPAĞINI DEĞİŞTİRİP 4 AY SONRA GERİ DÖNDÜ

Görevde atılan Rıza Korkmazgöz, daha önceki doktora tezini ve yazdığı kitabın adını “Allah, İnsan ve Tarih, Kur’an'da Tarihin Kavramsal ve Meta-paradigmatik temelleri” olarak değiştirdi. OMÜ yönetimi bu kez yaklaşık 4 ay sonra 2017 yılında İlahiyat Fakültesi Kelam Anabilim Dalına yardımcı doçent alımı için bir kez daha ilan verdi. Açıklama bölümüne ise bu kez Korkmazgöz’ün tezine uygun olarak “Kelam İlmi açısından Kur’an Kavramları üzerine çalışma yapmış olmak” şartını getirdi. Rıza Korkmazgöz’den başka kimse başvuru yapamadı. Anabilim dalından hiçbir öğretim görevlisinin bulunmadığı sınav aşamalarından sonra Korkmazgöz bir kez daha göreve başladı. Bu ilana başvuru yapamayan başka bir aday, bu atamayı da yargıya taşıdı.

“ÜNİVERSİTE BU ADAM İÇİN NEDEN BU KADAR ISRARCI?”

Yargılama devam ederken, Kelam Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsa Doğan, söz konusu personel atamasını bir kez daha YÖK’e şikayet etti. Doğan, “Rıza Kokrkmazgöz’ün ilk yazdığı kitap ile ikinci kitap arasında hiçbir fark yok. Kitabın adını ve kapağını değiştirip 4 ay sonra yine başvuru yapmış. Yargılama halen devam ediyor. Benim anlamadığım üniversite yönetimi bu adam için neden bu kadar ısrarcı?” diye konuştu.

BAŞKA BİR ADRES TESLİM ATAMA DAHA

OMÜ, 2017 yılında yayınladığı başka bir ilanda da yine Kelam Anabilim Dalına alınacak yardımcı doçentte aranan özellikler kısmına “Yeni dini hareketler konusunda çalışma yapmış olmak” şartı getirmiş ve bu ilana Hüseyin Doğan ile birlikte Faruk Sancar başvuru yapmıştı. Bu konu da hatta aranan şartlarla aynı adı taşıyan “Yeni dini hareketler” kitabının yazarı olan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi öğretim görevlisi Faruk Sancar göreve başlatılmıştı.

“KANUNLARA AYKIRI DİYEREK…”

Başvurusu kabul edilmeyen Kars Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde öğretim görevlisi olan Hüseyin Doğan, yapılan atama işleminin iptali için idare mahkemesine giderek, “Yeni dini hareketler adlı kitabın konu itibariyle başvuru şartı olarak konulmasının kanunlara aykırı olduğunu ve belirli bir kişiyi öne çıkardığını” dile getirerek şikâyetçi oldu. Doğan, Yeni Dini Hareketler kitabının Kelam Anabilim dalı ile ilgisi olmadığını söyleyerek, mezhepler tarihi, psikolji, sosyoloji ve dinler tarihi Anabilim dallarının konusunda bir kitap olduğunu ileri sürdü. Yargılamanın devam ettiği belirtildi.

O ATAMAYI DA ŞİKAYET ETTİ

Diğer taraftan dönemin Kelam Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsa Doğan, her iki atamayı da YÖK’e şikâyet etti. YÖK verdiği cevapta her iki olayın da yargıda olduğunu ve atamaların yasalara uygun olduğunu belirtti.