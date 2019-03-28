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Üniversiteli Arda’nın cesedi bulundu!

Altı gündür kayıp olan Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Arda Duman'dan acı haber geldi. Üniversiteli Arda'nın cesedi Belgrad Ormanı'nda bulundu.

Tugay SADAY
21:24 -
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Altı gündür kayıp olan Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Arda Duman’ın Belgrad Ormanı’nda cesedi bulundu. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatan polis, Arda Duman'ın intihar etmiş olabileceği üzerinde duruyor.

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Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Arda Duman, 22 Mart’ta üniversite kampüsünden çıktıktan sonra Kilyos otobüsüne binen Arda Duman'dan 6 gündür haber alınamaması üzerine arama başlatılmıştı. Arda Duman'ın telefon sinyalinin Belgrad ormanlarında Neşetsuyu bölgesinden alınması üzerine aramalar o bölgede yoğunlaştırıldı.

AKUT ve AFAD ekipleri ile birlikte hassas burunlu köpeklerin de katıldığı aramalar sonucu Arda Duman'ın cansız bedenine ulaşıldı. Genç üniversitelinin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Yapılan ilk incelemelerde Arda Duman'ın intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, kesin sonuç için Adli Tıp Kurumu'nda gelecek rapor bekleniyor.

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Son güncelleme: android-time 22:10 28.03.2019
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