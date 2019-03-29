Üniversiteli Arda’ya ne oldu?

İstanbul Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü birinci sınıf öğrencisi 22 yaşındaki Arda Duman (22), 22 Mart'ta okuldan çıktıktan sonra kayıplara karıştı. Bir süredir arkadaşıyla kaldığı öğrenilen Arda Duman'a ulaşamayan ailesi 25 Mart günü polise kayıp başvurusunda bulundu.

ORMANA GİTMİŞ

Ailenin başvurusu üzerine harekete geçen ekipler Arda Duman'ın İstanbul Kart hareketlerini ve cep telefonu sinyalini takibe aldı. Takipler sonucu Arda Duman'ın okuldan çıktıktan sonra Boğaziçi Üniversitesi'nin Güney Kampüsü durağından 59RK kodlu otobüse bindiği ve Belgrad Ormanı içerisinde bulunan İBB'ye ait tuvaletleri kullandığı belirlendi. Arda’nın cep telefonunun en son Belgrad Ormanı içinde sinyal verdiği belirlendi.

TUVALETLERİN YAKININDA BULUNDU

AFAD ve AKUT jandarma ekiplerinin katıldığı aramalar İBB tuvaletleri çevresinde yoğunlaştırıldı. Aramalara Arda Duman'ın yastık kılıfının koklatıldığı hassas burunlu köpekler de katıldı. Saatlerce süren aramalar sonucu dün akşam saatlerinde Arda Duman'ın cansız bedeni İBB tuvaletlerinin 2 buçuk kilometre uzağında bulundu.

VÜCUDUNDA İZE RASTLANMADI

Bir ağacın altında sırt üstü yatar şekilde bulunan Arda Duman'ın vücudunda darp, kesici, delici ya da ateşli silah izi bulunamazken, yarısı içilmiş bir adet alkol şişesi ve anti depresan hapları bulundu.

İNTİHAR İHTİMALİ

Yapılan ilk incelemelerde Arda Duman'ın alkol ile birlikte anti depresan hapları alarak intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

KESİN SONUÇ ADLİ TIP’TAN ÇIKACAK

Arda Duman ile birlikte bulunan alkol şişesinin içinde sıvı incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Kesin sonuçlar için Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek rapor bekleniyor.