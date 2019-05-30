Üniversiteli Eyyüphan, 10 gündür kayıp

Adana’da balıkçılık yaparak, geçimini sağlayan İhsan Yıldız, 3 çocuğundan en büyüğü Eyyüphan’dan 10 gündür haber alamayınca öğrenim gördüğü Antalya’ya gelip, polise kayıp başvurusunda bulundu. Yıldız, oğlunun, 2 yıl önce Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Sivil Havacılık İşletme Bölümü’nü kazandığını belirterek, “Kepez ilçesi Gülveren Mahallesi’ndeki öğrenci evinde yaşamaya, üniversitede de eğitimine başladı. Kendisiyle sürekli telefonla görüşüyorduk. En son 19 Mayıs’ta kaldığı evden çıkan oğluma ulaşamayınca polise kayıp başvurusunda bulundum” diye konuştu.

Oğluyla en son 18 Mayıs’ta telefonda konuştuğunu belirten İhsan Yıldız, haber alamayınca hemen Antalya’ya geldiğini ve aramaya başladığını söyledi. Sosyal medya başta olmak üzere oğlunu aramadığı yer kalmadığını anlatan Yıldız, “Oğlumun kıyafetlerini giyip, sokağa çıkıyorum. Son olarak ormanlık alandan paylaşım yapmış. Ayrıca bir restoranın güvenlik kameralarına yansıdığı görülüyor. Oğlumdan gelecek güzel bir habere ihtiyacım var. Ulaşamadığım her gün için ölüyorum” dedi.

(DHA)