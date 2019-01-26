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Üniversiteli Kader Buse’yi arama çalışmaları yeniden başladı

Antalya'nın Kemer ilçesindeki hortumda, bulunduğu aracın dereye sürüklenmesiyle kaybolan üniversite öğrencisi Kader Buse Acar'ı arama çalışmaları, derenin Antalya-Kumluca kara yoluna yakın bölgede yoğunlaştırıldı

09:59 -
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Kemer Sanayi Sitesi önünde başlayan çalışmalara Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı ekipleri, İl Jandarma Komutanlığı Sualtı ekibi, İl Deniz Şube Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler ve İl Sahil Güvenlik Grup Komutanlığına bağlı arama kurtarma timleri katılıyor.

DHA

DHA

Kayıp üniversite öğrencisini arama çalışmalarını, babası Ahmet Acar da takip ediyor. Baba Acar’ın isteği üzerine çalışmalar derenin Antalya-Kumluca kara yoluna yakın bölgede yoğunlaştırıldı.
Çalışmalar, bölgedeki kuvvetli yağış ve rüzgar nedeniyle güçlüklü sürdürülüyor.

Antalya'nın Kemer ilçesinde, hortum nedeniyle dereye sürüklenen otomobilde kaybolan ve arama çalışmaları devam eden üniversite öğrencisi Kader Buse Acar'ın çantası kayalıklarda bulundu.

Antalya’nın Kemer ilçesinde, hortum nedeniyle dereye sürüklenen otomobilde kaybolan ve arama çalışmaları devam eden üniversite öğrencisi Kader Buse Acar’ın çantası kayalıklarda bulundu.

 

Antalya'nın Kemer ilçesinde, hortum nedeniyle dereye sürüklenen otomobilde kaybolan ve arama çalışmaları devam eden üniversite öğrencisi Kader Buse Acar'ın çantası kayalıklarda bulundu.İLGİLİ HABERBodrum'da nişanlı çift sel sularına kapıldıBodrum'da nişanlı çift sel sularına kapıldı

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AA

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Son güncelleme: android-time 10:47 26.01.2019
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