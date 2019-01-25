Kemer’de Kader Buse seferberliği! | Son dakika haberleri

emer’de saat 15.00 sıralarında manzara seyretmek için evinden otomobilleriyle çıkan Ayla Acar ile kızı Buse Acar (20), Kuzdere Mahallesi Kemer Küçük Sanayi Sitesi önüne geldiği sırada hortuma yakalandı. Ayla Acar'ın kullandığı otomobil, hortumun etkisiyle Ağva Deresi'ne uçtu.

Vatandaşların müdahalesi ile anne araçtan çıkartılırken, 20 yaşında Buse Acar ise gözlerden kayboldu. Genç kızı aramak için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Buse'yi bulmak için AFAD, UMKE ve Sahil Güvenlik ekipleri havadan, karadan ve dalgıçlar da dere içerisinden arama çalışması başlattı. Yaralanan Ayla Acar ise, Kemer Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Dün havanın kararmasının ardından ara verilen arama çalışmaları, bugün günün ilk ışığıyla birlikte tekrar başladı.

Bölgeye şafak vaktinde gelen Antalya Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı 2 dalgıç ekip arama çalışmalarına Ağva Deresi'nin Çam Yuva sahilinde denizle buluştuğu noktadan başladı. Arama çalışmalarına havadan da destek verileceği belirtilirken Belediye Başkanı Mustafa Gül, bölge halkının yardımcı olması konusunda sosyal medya üzerinden çağrıda bulundu. İlerleyen saatlerde dün olduğu gibi vatandaşların da arama çalışmalarına katılacağı öngörülüyor.

ANNENİN İLK SÖZÜ: KIZIM BULUNDU MU?

Antalya Kemer’de Ağva Deresi’ne uçan otomobilden kurtularak, çevredekilerin yardımıyla kıyıya çıkan Ayla Akkın, olay yerindeki ilk tedavisinin ardından kaldırıldığı Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde tedaviye alındı. Boyun ve bel bölgesinden aldığı darbelerle yaralandığı tespit edilen Akkın, gözlem altında tutuluyor. Acılarını hissetmediğini, tek düşüncesinin dereye uçan araçta kaybolan kızı Kübra Buse Acar’ın bulunması olduğunu dile getiren Ayla Akkın’ın, kendisine geldikten sonraki ilk sözleri “Kızımdan haber var mı? Kızım bulundu mu?” oldu. Yakınlarının teskin ettiği Akkın, “Kızımdan gelecek haber, benim için her şeyden, canımdan da önemli” dedi.

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AA