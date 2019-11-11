Üniversiteli kızları taciz eden sapık yakalandı

Bursa’nın Nilüfer İlçesinde bulunan kız öğrenci yurtlarındaki öğrencilere teşhir ve sözlü cinsel tacizde bulunan şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.

REKTÖR SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

452 adet güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, 33 yaşındaki Y.G.’nin evine baskın yaparak gözaltına aldı. Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof Saim Kılavuz da öğrencileri rahatlatan haberi twitter hesabından verdi: Sevgili Gençler; Emniyet Müdürümüzün duyarlılığı sonucu ilgili kişi yakalanmıştır. Müdürümüze ve ekibine teşekkür ediyoruz. Gerekli önlemler de alınmış olduğu için gençlerimiz kendilerini güvende hissedebilirler. (İHA)