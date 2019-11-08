Üniversiteliler, intihar eden 4 kardeş için sokağa çıktı

İstanbul Fatih’te 4 yetişkin kardeşin intihar etmeleri üzerine, bir grup öğrenci ekonomik krize ve yoksulluğa karşı eylem yaptı.

“BU SESSİZLİĞİ BOZMAK ZORUNDAYIZ”

Joker, V For Vendetta, Salvador Dali, mor ve gökkuşağı renkli maskelerle yürüyüş yapan gençler “Bu ülkede 4 kardeş, 4 yetişkin insan; bu sefil düzen içerisinde sessizce intihar etti. Bizler bu sessizliği bozmak zorundayız. Bizleri genç işssizliğe, yoksulluğa, güvencesizliğe mahkum eden kapitalizmin çarkları arasına bedenlerimizi bırakmak istemiyoruz” dedi.

Öğrencilere bazı vatandaşlar da destek verdi.

“DÜNYADAKİ YOKSUL HALKLARA DA SELAM OLSUN”

‘Zengine Cennet, Yoksula Sefalet’, ‘Milyonlar Aç, Milyonlar İşsiz’ sloganları atarak yürüyen öğrenciler eylemlerinde Şili, Lübnan, Ekvador, Haiti başta olmak üzere dünyanın genelinde yaşanan yoksulluk eylemlerine de dikkat çektiler.