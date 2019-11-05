Ünlü baklavacıların gizlilik talebine mahkemeden ret

İstanbul Pendik'te, 6 Temmuz günü Yunus Emre Bahçıvan'ın kullandığı ve 7 aylık hamile eşi Ayfer Bahçıvan'ın da içinde bulunduğu aracın önünü keserek, aracın dikiz aynasını kırdıktan sonra aracın camlarını kırmaya çalışan baklava zincirleri sahipleri Hasan Sel ve Hüseyin Sel'in yargılandığı davanın 2. duruşması görüldü.

HASAN SEL DURUŞMAYA KATILMADI

Anadolu 59. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya ilk celse tahliye edilen tutuksuz sanıklardan Hüseyin Sel katılırken, Hasan Sel katılmadı. Müşteki Yunus Emre Bahçıvan ile taraf avukatları katıldı.

MEDYADAN ÖĞRENİP, DAVAYA KATILMAK İSTEDİ

Ali Turabi Doğanay isimli vatandaş da olay nedeniyle vicdanen rahatsız olduğunu söyleyerek, “Olayı sosyal medyadan öğrendim. Bir vatandaş olarak davaya katılmak istiyorum. Gördüğüm manzara karşısında etkilendim” dedi. Mahkeme, vatandaşın suçtan zarar görmemesi nedeniyle katılma talebinin reddine karar verdi.

“ÇOCUKLARINA GARİP GARİP MESAJLAR, MAİLLER ATILIYOR”

Sanık avukatı Devrim Dinç oturumların kapalı yapılmasını talep ederek, katılma talebinde bulunanın dava ile ilgisi olmadığını ve talebi kabul etmediğini söyledi. Sanık avukatı, “Müvekkillerin özel hayatı ihlal edilmektedir. Yapmadığı şeyler yapmış gibi gösteriliyor. Müvekkilime ait iş yerleri saldırıya uğradı. Çocuklarına garip garip mesajlar, mailler atılıyor” dedi.

Müşteki avukatı Adem Yavuzarslan ise, “Yargılama bu aşamaya geldikten sonra kapalı yapılmasında hukuki bir kaygı yoktur” diyerek duruşmaların açık olarak yapılmasını istedi. Mahkeme hakimi, duruşmanın gizli olarak yapılmasına ilişkin talebi reddetti.

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ARACIN ZARARINI GİDERDİKLERİNİ SÖYLEDİ

Sanık avukatı, ailenin kullandığı aracın gerçek sahibine ulaştıklarını ve zararın ne olduğunu sorduklarını söyleyerek, talep edilen 10 bin 620 lirayı ödediklerini kaydetti. Mal sahibinin şikayetçi olmadığını da söyledi.

‘EŞİMİN HAMİLELİĞİ ZORLUYDU, O YÜZDEN HASSASTIK'

Müşteki Yunus Emre Bahçıvan ise, “Araba çalıştığım şirketin kiralık araç firmasından kiraladığı araçtı. Müşteri ziyaretleri için bana tesis edilmişti. Araçta meydana gelen zarar ile benim doğrudan alakam yoktur. Eşimin zorlu bir hamilelik dönemi geçirdiğinden bahsetmiştim. Buradaki hassasiyetimizin bir kısmı da oradan geliyordu” ifadelerini kullandı.

‘PSİKOLOJİK TEDAVİ GÖRDÜLER'

Bahçıvan ailesinin avukatı, trafik güvenliğini tehlikeye sokma ve kasten yaralama suçlarından da şikayetçi olduklarını söyleyerek, “İddianame hazırlanması söz konusu olursa, birleştirilmesini istiyoruz. Müvekkillerimin her ikisi de psikolojik tedavi gördüler. Maddi ve manevi zararları vardır” dedi.

SANIK AVUKATLARINA SÜRE VERİLDİ

Mahkeme, aracın kiralandığı şirketin müşteki olarak kaydedilmesine ve Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan suç duyurusuna ilişkin dosyanın istenmesine ve sanık avukatlarına süre verdi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

İstanbul Pendik'te, 6 Temmuz günü 7 aylık hamile Ayfer Bahçıvan'ın da içinde bulunduğu ve eşi Yunus Emre Bahçıvan'ın kullandığı aracın önünü keserek, dikiz aynasını kıran, tekmeleyen ve camlarını kırmaya çalışan Seydioğlu baklava zincirlerinin sahipleri Hasan Sel ve Hüseyin Sel, emniyetteki ifadelerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adliyesine getirilmişti. Hazırlanan iddianamede, sanıklar Hasan ve Hüseyin Sel'in “kara ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma”, “mala zarar verme” ve cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından 5'er yıl 4'er aydan 20’şer yıla kadar hapsi istendi.