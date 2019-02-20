Ünlü deprem tahmincisi Frank Hoogerbeets tarih verdi!

Frank Hoogerbeets'in deprem tahmininin arkasında ise 13 Şubat'ta Mars, Dünya ve Uranüs'ün aynı hizaya gelmiş olması var. Ortaya çıkan kütle çekim kuvveti, tektonik plakalar üzerinde gerilim yaratacak ve bu deprem gerçekleşecek.

Richter ölçeğine göre 8'in üzerindeki depremler ‘büyük deprem' olarak adlandırılıyor. Bu depremlerin, depremin merkez üssüne yakın noktalardaki toplumları yok edebileceği belirtiliyor. 9 şiddetindeki bir depremde ise yer kabuğunda yarılmalar oluyor. Hoogerbeets sitesinde yaptığı tahminlerde, deprem için 21 Şubat tarihini işaret ediyor.