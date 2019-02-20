Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Ünlü deprem tahmincisi Frank Hoogerbeets tarih verdi!

Depremlerin ne zaman, nerede olacağına ilişkin henüz bilim bir mekanizma keşfetmedi. Bu nedenle bilim insanları yalnızca tahminlerde bulunabiliyor. Frank Hoogerbeets adlı bir kişi, yönettiği “Yeni-çağ deprem tahminleme” sitesi Ditrianum’da yaptığı tahminde, çok büyük bir deprem yaşanacağını söyledi. Bu depremde yer kabuğu yarılacak ve en az 8 şiddetinde bir deprem olacak.

22:50 -
Haberler Gündem
Ünlü deprem tahmincisi Frank Hoogerbeets tarih verdi!

Frank Hoogerbeets'in deprem tahmininin arkasında ise 13 Şubat'ta Mars, Dünya ve Uranüs'ün aynı hizaya gelmiş olması var. Ortaya çıkan kütle çekim kuvveti, tektonik plakalar üzerinde gerilim yaratacak ve bu deprem gerçekleşecek.

Richter ölçeğine göre 8'in üzerindeki depremler ‘büyük deprem' olarak adlandırılıyor. Bu depremlerin, depremin merkez üssüne yakın noktalardaki toplumları yok edebileceği belirtiliyor. 9 şiddetindeki bir depremde ise yer kabuğunda yarılmalar oluyor. Hoogerbeets sitesinde yaptığı tahminlerde, deprem için 21 Şubat tarihini işaret ediyor.

Tüm son dakika haberleri için tıklayın.
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more