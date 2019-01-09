Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Çanakkale’de balıklar telef oldu!

Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Çardak beldesinde telef olan çok sayıda balık karaya vurdu.

android-time 18:49
Haberler Gündem
Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Çardak beldesinde telef olan çok sayıda balık karaya vurdu.

Alınan bilgiye göre, belde sahilinde bulunan Tarihi Kum Ada civarında dolaşan vatandaşlar ölü balıklar bulunduğunu fark etti.

balik-aa31_7127292

Durumun İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne bildirilmesi üzerine bölgeye gelen ekipler, balıklardan ve sudan numune alıp inceleme başlattı. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Latif Candan, yaptığı açıklamada, vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gittiklerini söyledi.

İLGİLİ HABERBalıklar kıyıya vurdu! Polis ‘zehirli olabilir' diye uyardıBalıklar kıyıya vurdu! Polis ‘zehirli olabilir' diye uyardı

Mühendislerin bölgeden numune aldıklarını belirten Candan, “Görevli ekibimiz alınan numunelerin incelenmesinin ardından elde edeceğimiz sonuçlarda balıkların kesin ölüm nedenine ulaşacağız.” dedi.

balik-aa1_7127294

Bölgede amatör balık avcılığı yapan Semih Bayraktar ise her gün burada balık avladığını ancak ilk kez böyle bir durumla karşılaştığını ifade etti. AA

Tüm son dakika haberleri için tıklayın.
Son güncelleme: android-time 19:1309.01.2019
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar