Çanakkale’de balıklar telef oldu!

Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Çardak beldesinde telef olan çok sayıda balık karaya vurdu.

Alınan bilgiye göre, belde sahilinde bulunan Tarihi Kum Ada civarında dolaşan vatandaşlar ölü balıklar bulunduğunu fark etti.

Durumun İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne bildirilmesi üzerine bölgeye gelen ekipler, balıklardan ve sudan numune alıp inceleme başlattı. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Latif Candan, yaptığı açıklamada, vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gittiklerini söyledi.

İLGİLİ HABER Balıklar kıyıya vurdu! Polis ‘zehirli olabilir' diye uyardı

Mühendislerin bölgeden numune aldıklarını belirten Candan, “Görevli ekibimiz alınan numunelerin incelenmesinin ardından elde edeceğimiz sonuçlarda balıkların kesin ölüm nedenine ulaşacağız.” dedi.

Bölgede amatör balık avcılığı yapan Semih Bayraktar ise her gün burada balık avladığını ancak ilk kez böyle bir durumla karşılaştığını ifade etti. AA