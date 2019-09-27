Ünlü iş adamının ‘tadı’ kaçtı

76 yaşında hayatını kaybeden ünlü iş insanı Şehmus Tatlıcı’yla aynı ismi taşıyan küçük oğlunun eşi Melissa Tatlıcı, 31 Temmuz 2017’de hamileyken eşinin kendisini darp ettiğini ve cinsel saldırıda bulunduğunu iddia ederek şikayette bulundu. Soruşturma başlatan savcılık, Şehmus Tatlıcı hakkında, ‘cinsel saldırı, hakaret, tehdit ve kasten yaralama’ suçlarından 18 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada duruşma savcısı, şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil bulunamadığı gerekçesiyle Şehmus Tatlıcı’nın ‘Cinsel saldırı, hakaret ve tehdit’ suçlarından beraatine karar verilmesini talep etti.

CİNSEL SALDIRIYI DESTEKLER DELİL BULUNAMADI

Mütalaada, Melisa Tatlıcı’nın olaydan bir gün sonra Sarıyer Devlet Hastanesi’nden darp raporu aldığı, bu raporla birlikte Aile Mahkemesi’nden eşi hakkında tedbir aldırdığı ancak, eşinden şikayetçi olmadığı, Şehmus Tatlıcı’nın Ekim ayında boşanma davası açtıktan sonra Melissa Tatlıcı’nın 6 aylık şikayetinin dolmasına bir gün kala savcılığa suç duyurusunda bulunduğu anlatıldı. Melissa Tatlıcı’nın bu şikayeti dışında, Şehmus Tatlıcı’nın iddia edilen eylemleri gerçekleştirdiği yönünde başka bir delilin bulunmadığı, bu durumun da sanığın cezalandırılması için yeterli olmayacağı kaydedildi.

SAVCILIK, KASTEN YARALAMADAN CEZA İSTEDİ

Savcılık, Melissa Tatlıcı’nın hastaneden aldığı darp raporu ve sonrasında adli tıp kurumunun verdiği raporun birbirini desteklediğini belirterek, Şehmus Tatlıcı’nın ‘kasten yaralama’ suçundan cezalandırılmasını talep etti. Duruşma tarafların esas hakkındaki beyanlarını hazırlamaları için Ocak ayına ertelendi.

TATLICI: EŞİM BOŞANMAMAK İÇİN BU YOLA BAŞVURDU

27 yaşındaki Melissa Tatlıcı ifadesinde, 32 haftalık hamileyken eşinin kendisine, elindeki kolonya şişesini göstererek, ‘seni yakacağım’ diyerek tehdit ettiğini, yüzüne sprey sıktığını, temizlik sopasıyla bacağına vurduğunu ve cinsel saldırıda bulunduğunu iddia etmişti. 32 yaşındaki Şehmus Tatlıcı ise, eşinin iddialarını kabul etmeyerek boşanma davası açtığı eşinin kendisinden boşanmak istememesi üzerine bu yola başvurduğunu iddia etmişti.