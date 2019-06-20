Çalınan ünlü tablo müzayede şirketinin kasasında yakalandı

Operasyon; İstanbul Emniyeti'ne bağlı Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Polis ekiplerinin harekete geçiren olay bir ihbar üzerine ortaya çıktı. Ünlü ressam Feyhaman Duran'ın 2012 yılında Ankara Resim ve Heykel Müzesinden çalınan “Ortaköy” isimli eserin Nişantaşı'ndaki ünlü müzayede şirketinin kasasında olduğu bilgisi üzerine, polis ekipleri savcılık talimatıyla operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda, Atatürk, İsmet İnönü ve Safiye Ayla'nın portreleriyle bilinen ressam Feyhaman Duran'a ait “Ortaköy” tablosu şirket binasının beşinci katındaki kasada ele geçirildi. Aynı kasada bulunan Roma, Bizans, Abbasi-Fatımi ve Osmanlı dönemine ait 13 sikkeye de polis ekipleri el koydu.

MÜZAYEDE LİSTESİNDE GÖSTERİLDİ

Ünlü ressama ait n 2012 yılından beri kayıp olan tablonun, operasyon düzenlenen şirket tarafından 2015 yılında müzayede listesine de konulduğu öğrenildi. Kültür Bakanlığı'nın durumu fark ederek tabloyu istemesi üzerinde, devreye girdiği; şirket yöneticilerin eserin ellerinde olmadığını söylediği öne sürüldü. Tablonun bulunmasının ardından şirketin sahibi A.K. hakkında da işlem başlatıldığı öğrenildi.

CAMİLERDEN ÇALINMIŞTI KOLEKSİYONERLERDEN ÇIKTI

Kaçakçılık ekiplerinin ele geçirdiği tablo ve sikkeler müze müdürlüklerine teslim edilmek üzere emniyete götürülürken, polis ekiplerince geçtiğimiz ay düzenlenen operasyonlarda da Fatih ve Şişli'de 2 koleksiyonerde 3 hat tablosu ele geçirildiği ortaya çıktı. Üsküdar'daki Hacı Ömer Efendi Camisi'nden 16 Temmuz 2008'de Silahtarağa Camisi'nden, 11 Şubat 2010'da çalınan “Allah”, “Hasan” ve “Ömer” ibareli 18'inci yüzyıla ait hat tablo eserlerin ele geçirildiği şüphelilerin koleksiyoner sertifikası olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan şüphelilerin eserlerin çalıntı olduğunu bilmediğini söylediği öğrenildi.