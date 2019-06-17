Ünlü tatil merkezlerine uyuşturucu sevkiyatına polisten darbe

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonun ilki 13 Haziran'da Tuzla'da gerçekleştirildi. Arnavutluk'tan uyuşturucu getiren bir şebekeyi belirleyen polis, bir ev ve otomobile baskın yaptı ve 75 kilo “Skunk” (Hibrit esrar) ve 60 bin hap ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alındı.

BODRUM VE ALAÇATI'YA UYUŞTURUCU SEVKİYATI

Ele geçirilen Skunkların sarıldığı paketlerde “BDR” ve “ALÇ” yazması dikkat çekti. Polis ekiplerinin yaptığı sorguda “BDR”nin Bodrum, “ALÇ”nin ise Alaçatı olduğu anlaşıldı. Zehir tacirlerinin uyuşturucuları; tatil bölgelerindeki eğlence merkezlerinin yoğun olduğu yerlere gönderilmeyi planlandığı öğrenildi.

8 KİLO ‘AFYON SAKIZ'I ELE GEÇİRİLDİ

Narkotik ekiplerinin ikinci operasyonu ise Küçükçekmece'de gerçekleştirildi. Profil değerlendirme uzmanlarınca yapılan çalışmada, Almanya ve İngiltere'ye gönderilen bir kargo paketi şüpheli bulundu. Kargo paketini getiren İran uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı. Asansör aksamı bulunduğu belirtilen paket açıldı. Kesilen metal parçanın içerisinde 8 kilo Afyon sakızı ele geçirildi.

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8 KİLODAN 8 TON UYUŞTURUCU YAPILIYOR

Bağcılar'da 15 Haziran'da gerçekleştirilen son operasyonda ise 5 kişi gözaltına alındı. Polis ekipleri Çin'den Bonzai hammaddesi olan ‘Fubinica' getiren bir şebeke belirledi. Bunun üzerine teknik ve fiziki takip çalışması yapıldı. Şüphelilerin adresleri belirleyen polis operasyon düzenledi. Baskında, 8 kilo Fubinica, aseton ve yavşan otu ele geçirildi. Ayrıca adreste 2 çelik yelek bulundu. Çelik yeleklerin her hangi bir çatışmaya karşı hazır tutulduğu belirtildi. Ele geçirilen 8 kilo “Fubinica”dan 8 ton Bonzai yapıldığı öğrenildi. Zehir tacirlerinin yavşan otuna aseton kullanarak emdirdiği “Fubinica”nın ölümle sonuçlanan etkileri olduğu biliniyor.

HEPSİ TUTUKLANDI

Piyasa değerinin 4 buçuk milyon lira olduğu belirtilen uyuşturucularla ilgili gözaltına alınan 10 şüpheli Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 10 kişi de tutuklandı.