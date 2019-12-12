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Ünlülerin kuaföründe yanlışlıkla başka müşteriyi vurdu!

İstanbul Etiler'de ünlülerin müşterisi olduğu lüks kuaförde, bir müşteri tabancasıyla oynarken yanlışlıkla bir başka müşteriyi vurdu. Kurşunun kolunu sıyırması sonucu yaralanan müşteri hastaneye kaldırıldı.

23:38 -
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Ünlülerin kuaföründe yanlışlıkla başka müşteriyi vurdu!

Olay, Tepecik Yolu’ndaki lüks erkek kuaföründe 20.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sanat, futbol ve medya dünyasından isimlerin de uğrak yeri olan kuaförde, bir müşteri tabancasıyla oynarken yanlışlıkla tetiğe bastı. Bir anda patlayan tabancadan çıkan kurşun, bir başka müşterinin sağ kolunu sıyırarak duvara saplandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralı tedavi altına alındı.

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TETİĞE BASAN KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Kuaför çalışanlarının haber vermesinin ardından olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, yanlışlıkla tabancanın tetiğine basan kişiyi kuaförde gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi. DHA

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