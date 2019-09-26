Unutarak çözüm bulacağımızı sandığımız acı gerçek: Büyük İstanbul Depremi

Silivri’de ardı ardıra meydana gelen depremlerin büyüklüğünden ziyade meydana geldiği bölgenin, İstanbul'da beklenen depremin fay hattında meydana gelmiş olması endişeleri arttırdı. Herkesin aklındaki soru neredeyse aynı: Büyük İstanbul Depremi yaklaşıyor mu?

Depremin ne zaman gerçekleşeceğinden daha önemlisi ise İstanbul’un olası bir depreme ‘ne kadar hazır olduğu.’

Rakamlar ise ürkütücü; TMMOB verilerine göre İstanbul’daki yaklaşık bir milyon 700 bin binadan 600 bini ‘riskli’ statüsünde. TMMOB verilerine göre 10 milyona yakın İstanbullu deprem güvenliği olmayan konutlarda yaşıyor. İstanbul'da belirlenen 493 toplanma alanı sayısı bugün 77'ye düştü.

Rakamlara göre İstanbul olası bir depreme hazırlıklı değil. Son yıllarda hız verilen kentsel dönüşüm çalışmaları depreme karşı devletin aldığı en büyük ve önemli adım olarak dikkat çekiyor. Ancak uzmanlara göre bu yeterli değil. Deprem toplanma alanlarından, depremle ilgili afet eğitimi ve farkındalığına kadar atılması alınması gereken çok yol var.

UZMANLAR NE DİYOR?

Peki deprem uzmanları son Silivri depremleri için ne diyor?

İTÜ Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü ve Maden Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Okan Tüysüz: Depremin olduğu yer Orta Anadolu çukurluğu dediğimiz yer. Sığ olduğu için oldukça geniş bir alanda hissedilmesi olağan. Hassas bir bölge. İstanbul için büyük deprem olmasını beklediğimiz fayda olan bir deprem. Bir süre beklemek lazım. Genellikle arkasından biraz daha küçük depremler olup sönümlenmesi gerekir. Burası korkutan bir bölge. Çok fazla büyük bir deprem işaretçisi olarak değerlendirmek mümkün değil. Sadece bu fayın aktif olduğunu gösteren bir olay. Bir süre daha bekleyip bu depremlerin nereye doğru seyrettiğini görmek lazım. Olağan koşullarda bunun arkasından artçıların gelmesi gerekir. 4,7’lik deprem olağan koşullarda hasar yaratacak bir deprem değil. 1999 depreminde bu tür küçükten başlayıp giderek büyüyen bir deprem serisine rastlamadık.

Jeofizik Yüksek Mühendisi Övgün Ahmet Ercan: Daha önce ki açıklamalarımda iki deprem olacağını söylemiştim. Silivri ve Marmara Ereğlisi açıklarında. Bir deprem de Küçükçekmece önlerinde 5.00 – 6.00 arasında deprem olacağını açıklamıştım. Bu depremler olmadan önce yer gerginliğini belirtmek için 4- 5.5 arasında deprem üreteceğini ve korku salacağını da açıklamıştım. Bu depremlerden biri bugün oluştu. Jeofizik bilgisi açısından bu depremin oluş yeri derinliği bize gelecek depremin nerede, hangi derinlikte olacağı üzerine bir bilgi vermiştir. Bu küçük büyüklükte bir depremdir. Silivri, Kumburgaz ve Marmara Ereğlisi, Tekirdağ, Çorlu dolaylarında sarsıntı büyük hissedilmiştir. Bunun nedeni deprem odağının sığlığıdır ve Trakya'da o bölgede yerin gevşek olmasından kaynaklıdır. Yıkıcı değildir.İstanbul’da yıkıcı olabilmesi için eşik değer 6.1 büyüklüğüdür. Büyük depremi 2045’den önce beklemiyorum. Ancak büyük deprem olana kadar küçük depremleri görmemiz beklenen bu olaydır. Bu depremin ardından daha büyük bir depremin geleceği beklentisi yoktur.

Jeofizik Uzmanı Dr. Oğuz Gündoğdu:Kuzey Anadolu Fay Hattı’nın da geçtiği bir bölge olduğu için, deprem oldukça tehlikeli. Gerçekleşmesi beklenen büyük İstanbul Depremini tetikleyeceğini düşünüyorum.

Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Şükrü Ersoy: Bu gelecek büyük Marmara depreminin ayak sesleri olarak değerlendirilebilir. 4.6'lık depremin çevre illerde de hissedilmesi normal. Ancak bunun yer kabuğunu kırma ihtimali düşük. Bu öncü mü bilmiyorum. Ama halkımızın bir süre sokakta nefes almasında fayda var. Birgün beklenen o büyük deprem gelecektir. Ancak bunun ne zaman olacağını bilmek zor.

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