Üreticiye flaş uyarı: Dolandırıcılara dikkat edin

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Denizli Valiliği ile 8 Ağustos’ta 6 büyüklüğündeki depremin meydana geldiği Bozkurt ilçesini ziyaret ederek, çiftçilere geçmiş olsun dileklerini sundu. Daha sonra beraberindekilerle birlikte Bayraktar, Sultaniye üzümleriyle meşhur Manisa’nın Sarıgöl ilçesine geçti. Bayraktar’ı, Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, Alaşehir Ziraat Odası Başkanı Necdet Türk, Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, Gölmarmara Ziraat Odası Başkanı Erdal Ziyan, Turgutlu Ziraat Odası Başkanı Abdullah Şenol, Dindarlı Mahalle Muhtarı Söner Sözer Erdal ve yönetimleri çiçekle karşıladı. Dindarlı Mahallesinde domates üretimi yapan tarlalarda incelemelerde bulunan Bayraktar, üreticilerin sıkıntılarını dinledi. Bayraktar’a daha sonra Sarıgöl Ovası’nı hakim bir tepeden üzüm bağlarının afetlere karşı koruma altına alınan üzüm bağları gösterildi. Burada Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, Bayraktar’a ilçedeki üretim hakkında bilgi verdi. Ülgen, “Sarıgöl ovamızda 130 bin dekarlık Sultaniye üzüm bağımız bulunmakta. Bu bağlarımızın bu yıl yüzde 90'ı beyaz kanaviçelerle örtü altına alındı. Tek amacımız üzümlerimizi doğa olaylarından korumak. Örtü altına alınmayan bağlarımız ise dolu zararından üreticilerimiz tarafından örtülmedi” dedi.

Daha sonra TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar ve diğer ilçelerin ziraat oda başkanlarıyla birlikte, Sarıgöl Ziraat Odası'nın dinlenme tesislerini ziyaret etti. Sarıgöl Ziraat Odası uygulama alanındaki çeşitli üzüm türü bağlarını gezen Bayraktar, çalışmaların örnek teşkil ettiğini dile getirdi. Yapılan çalışmalardan övgü ile söz eden Bayraktar, üzüm üreticilerine de dolandırıcılara karşı uyarıda bulundu. Bayraktar, “Adam eline çekini, senedini alıyor ve üzümlerinize yüksek fiyat biçiyor. Üreticimiz ‘Ben iyi fiyatla üzüm sattım’ diyerek seviniyorlar ama karşısındaki dolandırıcı çıkıyor. Bu nedenle üzüm satacağınız kişilerin ticari itibarı olmalı. Kişilerin güvenirliğinin olup olmadığını araştırarak üzümlerini satınız” açıkladı. İHA