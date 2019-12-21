Urfa’da tekbirler eşliğinde Çin seddi yıkıldı!

Urfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Balıklıgöl'de İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı üyeleri, tekbirler eşliğinde Doğu Türkistan'daki Uygur Türklerine yönelik yaptığı iddia edilen “insan hakları ihlallerini” protesto etti.

“ÇİN MALLARI BOYKOT EDİLMELİ”

Grup adına basın açıklaması yapan İHH Şanlıurfa İnsani Yardım Vakfı Temsilcisi Behçet Atilla, “Tüm dünyadaki vicdan sahipleri, Çin hukuksuz uygulamalarına son verinceye kadar Çin mallarını boykot etmelidir. Çin'in insanlık dışı hukuksuz uygulamadan tüm dünyada yüksek sesle duyurulmalıdır” dedi.

Grup açıklamanın ardından, kartonlardan yaptıkları temsili Çin Seddi'ni yıkarak eylemlerini sonlandırdı.