Eski Bakan AKP'li Faruk Çelik, seçim bölgesinin Bursa'dan Şanlıurfa'ya kaydırılmasının “Bir FETÖ projesi” olduğunu savundu.

“Cumhurbaşkanımız beni Urfa'da görevlendirdi. Benim Bursa'da olmamam gerektiği şeklinde raporladılar” diyen Çelik, Bursa Şehir Gazetesi'ne şu açıklamaları yaptı:

“Bursa'da FETÖ'nün ilk hedeflerinden biriydim. Urfa'ya gönderilmem, FETÖ yapısıdır. Bursa'daki yapılanmanın karşısına engel görüldük. 15 Temmuz'daki yargılamalarda Bursa'daki üst düzey bütün bürokratlar cezaevine girdi. Bursaspor davasında hiç ilgisi olmayan ağabeyimi cezaevine kumpasla attılar.”