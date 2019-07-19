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‘Urfa’ya gönderilmem FETÖ yapısıdır’

Tarım ve Çalışma eski Bakanı Faruk Çelik, “Bunu, benim Bursa’da olmamam gerektiği şeklinde raporladılar. Cumhurbaşkanımız Urfa’da görevlendirdi” dedi.

Veli TOPRAK
06:10 -
Haberler Gündem
‘Urfa’ya gönderilmem FETÖ yapısıdır’

Eski Bakan AKP'li Faruk Çelik, seçim bölgesinin Bursa'dan Şanlıurfa'ya kaydırılmasının “Bir FETÖ projesi” olduğunu savundu.

“Cumhurbaşkanımız beni Urfa'da görevlendirdi. Benim Bursa'da olmamam gerektiği şeklinde raporladılar” diyen Çelik, Bursa Şehir Gazetesi'ne şu açıklamaları yaptı:

“Bursa'da FETÖ'nün ilk hedeflerinden biriydim. Urfa'ya gönderilmem, FETÖ yapısıdır. Bursa'daki yapılanmanın karşısına engel görüldük. 15 Temmuz'daki yargılamalarda Bursa'daki üst düzey bütün bürokratlar cezaevine girdi. Bursaspor davasında hiç ilgisi olmayan ağabeyimi cezaevine kumpasla attılar.”

Faruk Çelik

Son güncelleme: android-time 06:13 19.07.2019
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