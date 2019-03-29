Ürgüp Hollywood gibi bir film platosu olacak

ADAYLAR ANLATIYOR

“Ürgüp'te Hollywood film platosu kuracağız” diyen Ödemiş, “Ürgüp doğası gereği bir hazine. Yerli ve yabancı dizi-film çekimleri için, Ürgüp'ün doğal platosuna saygı göstererek, ilçemizi Hollywood gibi bir film platosu haline getirebiliriz” dedi. Daha önce de iki dönem Ürgüp Belediye Başkanlığı yapan Ödemiş, son zamanlarda Ürgüp'ün dünyada ve Türkiye'de hak ettiği değerin gerisine düştüğünü belirterek şunları söyledi:

GÜÇLÜ PROJELER

“Sınır tanımayan belediyeler birliğini kuracağız. Uçhisar, Göreme, Ortahisar, Mustafapaşa, Ürgüp belediyeleri olarak hem ortak kaynaklarımızı hem de enerjilerimizi bir araya getirerek, projelerin daha güçlü yapılmasını sağlayıp, Dünya ve Türkiye kamuoyunun karşısına daha güçlü çıkabiliriz. Ürgüp'e yeni bir Üniversite birimi getireceğiz. Almanya'da Türkiye araştırmalar merkezini yöneten Faruk Şen ile birlikte Türk Alman Üniversitesinin bir birimini Kapadokya'da oluşturmayı planlıyoruz. Bu sayede Ürgüp'ü sadece Türkiye'de değil dünyada da önemli bir eğitim merkezi haline getirebiliriz. Tekel Şarap Fabrikası'nda yeniden üretim başlayacak. Böylelikle üreticilerimizin üzümü de değerlendirilecek.”