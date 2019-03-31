Uşak belediye seçimi sonuçları: 31 Mart Yerel Seçim sonuçları Uşak oy oranları… Uşak’ta hangi parti önde?

Türkiye, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için sandık başındaydı. Uşaklılar belediye başkanlarını belirlemek için sabahın erken saatlerinden itibaren oy kullanacakları okullara gitti. Uşak Belediye Başkanlığı yarışında sandıktan sonuçlar belli oluyor. Sonuçlara göre Uşak Belediye Başkanı kim olacak? İşte Uşak’ta ilk sonuçlara göre önde götüren parti…

Uşak İli Belediye Meclisi Seçim Sonuçları PARTİ ALDIĞI TOPLAM OY OY ORANI 59.296 %40,82 32.895 %22,65 28.929 %19,92 15.989 %11,01 5.502 %3,79 750 %0,52 675 %0,46 526 %0,36 351 %0,24 148 %0,10 132 %0,09 63 %0,04

KİMLER YARIŞMIŞTI?

Uşak (Merkez) Belediye Başkanlığı için şu isimler yarıştı:

AKP: Mehmet Çakın

CHP: Asım Kalelioğlu

BTP: İbrahim Yıldırım

DSP: Ali Osman Aşçı

DP: İsmail Topal