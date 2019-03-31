Uşak belediye seçimi sonuçları: 31 Mart Yerel Seçim sonuçları Uşak oy oranları… Uşak’ta hangi parti önde?

Türkiye, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için sandık başındaydı. Uşaklılar belediye başkanlarını belirlemek için sabahın erken saatlerinden itibaren oy kullanacakları okullara gitti. Uşak Belediye Başkanlığı yarışında sandıktan sonuçlar belli oluyor. Sonuçlara göre Uşak Belediye Başkanı kim olacak? İşte Uşak’ta ilk sonuçlara göre önde götüren parti…
|Uşak İli Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları
|ADAY
|PARTİ
|ALDIĞI TOPLAM OY
|OY ORANI
|Mehmet Çakın
|AK Parti
|49.348
|% 38,95
|Muhammet Gür
|İyi Parti
|47.703
|% 37,65
|MHP
|13.456
|% 10,62
|CHP
|13.169
|% 10,39
|Diğer
|2.123
|% 1,68
|Saadet Partisi
|613
|% 0,48
|DSP
|92
|% 0,07
|DP
|76
|% 0,06
|BTP
|59
|% 0,05
|Vatan Partisi
|40
|% 0,03
|TKP
|33
|% 0,03
|Uşak İli Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
|PARTİ
|ALDIĞI TOPLAM OY
|OY ORANI
|AK Parti
|59.296
|%40,82
|İyi Parti
|32.895
|%22,65
|CHP
|28.929
|%19,92
|MHP
|15.989
|%11,01
|Diğer
|5.502
|%3,79
|Saadet Partisi
|750
|%0,52
|BBP
|675
|%0,46
|HDP
|526
|%0,36
|DP
|351
|%0,24
|DSP
|148
|%0,10
|BTP
|132
|%0,09
|Vatan Partisi
|63
|%0,04
Uşak (Merkez) Belediye Başkanlığı için şu isimler yarıştı:
AKP: Mehmet Çakın
CHP: Asım Kalelioğlu
BTP: İbrahim Yıldırım
DSP: Ali Osman Aşçı
DP: İsmail Topal
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