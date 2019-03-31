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Uşak belediye seçimi sonuçları: 31 Mart Yerel Seçim sonuçları Uşak oy oranları… Uşak’ta hangi parti önde?

Uşak'da Belediye Başkan adaylarının oy oranları belli oluyor. Henüz resmi olmayan sonuçlara göre Uşak'da seçimi kazanan isim ortaya çıkmaya başladı. Uşak'ta oy oranlarına göre kim önde? İşte 2019 yerel seçim sonuçları...

21:36 -
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Uşak belediye seçimi sonuçları: 31 Mart Yerel Seçim sonuçları Uşak oy oranları… Uşak’ta hangi parti önde?

Türkiye, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için sandık başındaydı. Uşaklılar belediye başkanlarını belirlemek için sabahın erken saatlerinden itibaren oy kullanacakları okullara gitti. Uşak Belediye Başkanlığı yarışında sandıktan sonuçlar belli oluyor. Sonuçlara göre Uşak Belediye Başkanı kim olacak? İşte Uşak’ta ilk sonuçlara göre önde götüren parti…

Uşak İli Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları
ADAYPARTİALDIĞI TOPLAM OYOY ORANI
Mehmet Çakın AK Parti AK Parti 49.348 % 38,95
Muhammet Gür İyi Parti İyi Parti 47.703 % 37,65
MHP MHP 13.456 % 10,62
CHP CHP 13.169 % 10,39
Diğer Diğer 2.123 % 1,68
Saadet Partisi Saadet Partisi 613 % 0,48
DSP DSP 92 % 0,07
DP DP 76 % 0,06
BTP BTP 59 % 0,05
Vatan Partisi Vatan Partisi 40 % 0,03
TKP TKP 33 % 0,03
Uşak İli Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
PARTİ ALDIĞI TOPLAM OY OY ORANI
AK Parti AK Parti 59.296%40,82
İyi Parti İyi Parti 32.895%22,65
CHP CHP 28.929%19,92
MHP MHP 15.989%11,01
Diğer Diğer 5.502%3,79
Saadet Partisi Saadet Partisi 750%0,52
BBP BBP 675%0,46
HDP HDP 526%0,36
DP DP 351%0,24
DSP DSP 148%0,10
BTP BTP 132%0,09
Vatan Partisi Vatan Partisi 63%0,04

KİMLER YARIŞMIŞTI?

Uşak (Merkez) Belediye Başkanlığı için şu isimler yarıştı:

AKP: Mehmet Çakın
CHP: Asım Kalelioğlu
BTP: İbrahim Yıldırım
DSP: Ali Osman Aşçı
DP: İsmail Topal

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