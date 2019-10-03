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Uşak’ta torun vahşeti!

Uşak'ta babaannesini boğarak öldürdükten sonra 35 bin lira değerindeki ziynet eşyasını çalarak şehir dışına kaçan 18 yaşındaki genç, polis tarafından yakalandı.

21:57 -
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Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi’nde yaşayan Fadime B’den (71) haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. Eve gelen ekipler, çilingir yardımıyla kapıyı açtıklarında yaşlı kadının cansız bedeniyle karşılaştı.

Olay yeri incelemesinde, kadının boynunda izler fark eden Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bazı çekmecelerin karıştırıldığını da tespit edince cinayet şüphesiyle soruşturma başlattı.

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Kadının yakınlarını dinleyen ekipler, lise öğrencisi torunu A.B’nin (18) şehir dışında olduğu bilgisini aldı.

A.B’nin İzmir’in Bornova ilçesinde bir pansiyonda kaldığını belirleyen ekipler, şüpheliyi, Fadime B’ye ait olduğu değerlendirilen yaklaşık 40 bin lira değerindeki ziynet eşyasıyla yakaladı.

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Uşak’a getirilen ve emniyetteki sorgusunda cinayeti işlediğini itiraf ettiği belirtilen A.B, işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.   AA

Antalya Cinayet Esenyurt Haber izmir Kadın Polis Uşak
Son güncelleme: 22:01 03.10.2019
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