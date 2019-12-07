Üsküdar Belediyesi’ndeki yolsuzluk iddiasında 2. perde

Üsküdar Belediyesi'nde 8 yıl müdürlük yaptıktan sonra “Sistematik yolsuzluk var” diyerek ifade veren Veysel Kömürcü, Belediye Meclisinin iddiaları araştırmayı reddetmesi üzerine yeni bir açıklama yaptı.

Kömürcü, işten çıkarılma gerekçesinin SÖZCÜ'de yer alan haberden bir gün sonra kendisine tebliğ edildiğini açıkladı. Belediye Meclisi'nin yolsuzluk iddialarını araştırmayı kabul etmemesi üzerine açıklamalarını sürdüren Kömürcü, şunları söyledi:

TEFTİŞE VERDİM: İfademi Üsküdar Belediyesi Teftiş Kuruluna 4 Kasım 2019 Pazartesi günü saat 10.00'da bizzat verdim. Belediye içinde bir klikler savaşı yaşanıyor. Pisliğinin temizlenmesi için bir yıldır çaba harcıyorum. Yolsuzluğu yöntemleriyle birlikte aktardım. Bu süreçte mobbing yaşadım. Bir insanın onuruyla bu kadar oynanmaz. Yolsuzluk ifşasını işten atıldığım için yapmadım, bu yolsuzlukları bir yıldır anlatarak ifşa ettiğim için işten çıkarıldım.

YETİM MALI: Yolsuzluk araştırılması, Üsküdar Belediye Meclisi'nde ‘münferit' bir olay denilerek reddedildi. Sizler Müslümansınız. Bu dünyada kurtulmaya çalıştığınız yetim hakkının hesabını ahirette vermek durumunda kalacaksınız. Politik çıkarlarınız ve makam sevdanız bu kadar mı kör etti sizi? Vicdanınızı mı yitirdiniz. Hırsızı korumak ne zamandan beri Müslüman siyasetçilerin şiarı oldu. Ayyuka çıkmış bir pisliğin araştırılması sizi neden tedirgin ediyor?

SÜMENALTI: Başkan Hilmi bey ile en son 02.07.2019 günü 35 dakika görüştüm, konuyu detaylıca anlattım. 5 ay geçti. Amacınız, ‘Daha sonra inceleriz' diyerek sümen altı etmek mi ? Peşinizi bırakmayacağım. Göz yumar ve örterseniz bu işin vebali sizin de boynunuzdadır.

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