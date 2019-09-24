Üsküdar’da otomobil bahçeye yuvarlandı 

Kaza, Güzeltepe Mahallesi Mertel Sokak’ta sabah saatlerinde meydana geldi. İddialara göre Lütfiye Uyan (64) yönetimindeki 34 HK 1625 plakalı otomobil, yokuş aşağı inerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yolun karşı tarafındaki bahçeye yuvarlandı. Takla atan araç, bir süre sürüklendikten sonra durabildi. Kazayı gören vatandaşlar itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekiplerinin çalışma sonrasında sıkışan sürücü kurtarıldı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

BAHÇEDEKİ KÖPEK ÖLDÜ

Kazada aracın takla atarak bahçeye düşmesi sırasında ağaçlar zarar görürken, bahçede bağlı olan bir köpek öldü. Köpeğin üzeri bir örtü ile kapatılırken, sahibinin işte olduğu öğrenildi. Görgü tanıkları “aracın bir anda demirleri aşıp bahçeye uçtu. Sürücü itfaiye tarafından kurtarıldı ama bahçedeki köpek öldü.” diye konuştu

Cengiz ÇOBAN-Çağrı ÇALIŞKAN-İSTANBUL,(DHA)