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Üsküdar’da yol çöktü, Ataşehir’de araçlar mahsur kaldı!

İstanbul'u vuran sağanak yağmur şehrin Avrupa yakasından sonra Anadolu yakasında da hayatı felç etti. Üsküdar ve Ataşehir'de yağışın metrekarede 30 ile 50 kg arasında olması sonucu bazı yollar çöktü, alt geçitler göle döndü.

17:46 -
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Üsküdar’da yol çöktü, Ataşehir’de araçlar mahsur kaldı!

Üsküdar’da etkili olan yağış nedeniyle yolda çökme meydana geldi. Çöken yoldaki son durum havadan görüntülendi.

DHA

İstanbul’da sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış nedeniyle Üsküdar Bosna Bulvarı, Göktürk sokaktaki yol çöktü.

DHA

Sokak araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

Sel suları nedeniyle kaldırım da aşınırken, yol kenarındaki elektrik direkleri yan yattı.

DHA

ATAŞEHİR DE SULAR ALTINDA KALDI

Ataşehir'de TEM vağlantı yolu Küçükbakkalköy mevkinde sağanak yağmur nedeniyle araçlar altı geçitte mahsur kaldı.

DHA

Sürüclüer kendi imkanlarıyla araçtan inerken yol trafiğe kapandı.

DHA

Bir seyyar satıcı tezgahının da sel suyunda mahsur kaldığı görüldü. Vatandaşların yardımıyla seyyar satıcı tezgahı kurtarıldı. DHA

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