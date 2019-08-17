Üsküdar’da yol çöktü, Ataşehir’de araçlar mahsur kaldı!

Üsküdar’da etkili olan yağış nedeniyle yolda çökme meydana geldi. Çöken yoldaki son durum havadan görüntülendi.
İstanbul’da sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış nedeniyle Üsküdar Bosna Bulvarı, Göktürk sokaktaki yol çöktü.
Sokak araç ve yaya trafiğine kapatıldı.
Sel suları nedeniyle kaldırım da aşınırken, yol kenarındaki elektrik direkleri yan yattı.
ATAŞEHİR DE SULAR ALTINDA KALDI
Ataşehir'de TEM vağlantı yolu Küçükbakkalköy mevkinde sağanak yağmur nedeniyle araçlar altı geçitte mahsur kaldı.
Sürüclüer kendi imkanlarıyla araçtan inerken yol trafiğe kapandı.
Bir seyyar satıcı tezgahının da sel suyunda mahsur kaldığı görüldü. Vatandaşların yardımıyla seyyar satıcı tezgahı kurtarıldı. DHA