Üsküdar’daki vapurdan düşen kadın hayatını kaybetti!

Olay, saat 20.30 sıralarında Üsküdar ilçesi Harem açıklarında meydana geldi. Kimliği belirlenemeyen bir kadın, Kadıköy-Eminönü hattında çalışan vapur Harem açıklarına geldiğinde denize düştü.

Vapurdaki ve kıyıdaki vatandaşların kadını kurtarma çabaları yetersiz kalırken, ihbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen Kıyı Emniyetine bağlı ekipler kadını denizden çıkarttı. Kıyıdaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan kadının cansız bedeni Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olayın intihar mı, kaza mı, yoksa cinayet mi olduğu polis ekiplerince çok yönlü olarak araştırılıyor. İHA