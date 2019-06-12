Üsküdar’daki Yeni Valide Camii’nin önündeki çalışma vatandaşı isyan ettirdi

Sosyal medyadaki paylaşımda “Görüntüleri #Üsküdar'da az önce çektim. Yeni Valide Camii'nin önünden söktükleri kaldırım taşlarını kamyonlara yüklüyorlar. İnsanlar tepki gösteriyor. Ses çıkarıyor. Bir adam, bunlar döşeneli daha altı ay bile olmamıştı, içim sızladı, bir de oy istiyor vicdansızlar, dedi. Bu çalışmalar sırasında alınan doğru düzgün bir güvenlik önlemi yok. Kepçe taşları kamyona boşaltırken yanından insanlar gelip geçiyor, ne bir şerit çekilmiş ne bir uyarı levhası var” ifadelerini kullandı.

Paylaşımı yapan sosyal medya kullanıcısının, “Dilerim, doğru düzgün bir önlem almadıkları bu işte öncelikle yayalara, sonra trafikte seyredenlere ve caminin önündeki çeşmeye/ sebile zarar vermeden kaldırım taşlarını yükleme işini tamamlarlar” şeklindeki mesajı ile paylaştığı fotoğraflarda ise yapılan inşaat çalışması sırasında caminin önündeki tarihi çeşmeye zarar verilebileceği öne sürüldü.