Üsküdar’daki ‘yolsuzluk’ iddiasında başkana suç duyurusu

Üsküdar Belediyesi Gençlik Akademisi’nin kurucu müdürlüğü yapan ve 8 yıl belediyede çalışan Veysel Kömürcü'nün zabıt katibi huzurunda Üsküdar Belediyesi’ndeki yolsuzluk iddialarını anlattığı ve Sözcü'nün ulaştığı ifadenin ardından, Avukat Onur Cingil belediye başkanı ve haberde adı geçen müdür Y.Ö. hakkında suç duyurusunda bulundu.

AVUKAT CİNGİL SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Avukat Onur Cingil Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunduğu suç duyurusu dilekçesinde, Üsküdar'da yaşayan, menfaati zedelenen ve suçtan etkilen bir birey olarak suç duyurusunda bulunmasının zaruri olduğunu belirterek, “Veysel Kömürcü’nün verdiği ifadeye göre, birkaç defa Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ile de görüştüğünü ve tüm yolsuzlukları anlattığını söylemekte bu anlamda da Üsküdar Belediye Başkanı’nın yolsuzluklara dair hiçbir şey yapmadığını ortaya koymaktadır. Esasen bu durum o tarihten bu yana Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’in idari ya da adli herhangi bir soruşturma açtır mamasından da net bir şekilde anlaşılmaktadır” ifadelerini kullandı.

“BELEDİYE BAŞKANI DA SAVCILIK DA HAREKETE GEÇMEDİ”

İddiaların ardından belediye başkanı ya da savcılığın harekete geçmediğinin belirtildiği dilekçede, “Veysel Kömürcü’nün ifadeleri okunduğunda insanı dehşete düşürmekte olup yıllardır yapılan yolsuzlukları da ortaya sermektedir. Fakat bu konuda ne Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ne devletin herhangi bir kurumu ne de Cumhuriyet Savcılıkları harekete geçmemiştir” ifadelerine yer verildi.

‘İHBARIMDIR' DEMİŞ

Veysel Kömürcü'nün savunmasına ihbarda bulunduğuna dair not düştüğünün belirtildiği dilekçede, “4 Kasım 2019’da yeminli zabıt katibi huzurunda belediyeye savunma veren Veysel Kömürcü, ifade metnini imzalarken de ‘ifadem ve ihbarımdır' notunu da düşmüştür. Bu beyan dahi Cumhuriyet Savcılıklarını harekete geçirecek bir beyandır. Veysel Kömürcü’nün Üsküdar Belediyesinde vermiş olduğu savunma dosyası istendiğinde net bir şekilde her şey anlaşılacak olup Veysel Kömürcü olayın detaylarını savunmasının ekinde belgelerle sunmuştur. Yolsuzluğun belgesinin de bu anlamda nerede olduğu açık olup bu belgelerin yok edilmeden acilen el konulup incelenmesi gerekmektedir” denildi.

“İSMİ YOLSUZLUKLA GEÇENLER SORUŞTURULSUN”

Avukat Onur Cingil dilekçesinde, Üsküdar Belediye Başkanlığı’nda ismi yolsuzlukla geçen, yapılan yolsuzluklardan sorumlu şüpheliler ile soruşturma derinleştirildikçe ortaya çıkacak diğer şüpheliler hakkında soruşturma başlatılarak iddianame düzenlenmesini talep etti.