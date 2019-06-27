Usta gazeteci Yılmaz Özdil’den Ekrem İmamoğlu paylaşımı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldıktan sonra Saraçhane’ye giderek devir teslim törenine katıldı. İmamoğlu’nu Saraçhane’de coşkulu bir kalabalık karşıladı. Devir teslim töreni sonrasında kendisini bekleyen coşkulu kalabalığa seslenen İmamoğlu, “Otobüste yaşlı bir hemşehrimizi gördüğümüzde yerimizi vereceğiz. Hamileye, engelliye yol vereceğiz, sokakları kirletmeyeceğiz, uygar İstanbullular olacağız” açıklamasında bulundu.

Ekrem İmamoğlu’nun bu sözlerinin ardından usta gazeteci Yılmaz Özdil sosyal medya hesabından “Ekrem İmamoğlu “otobüste yaşlı bir hemşehrimizi gördüğümüzde, yerimizi vereceğiz, hamileye, engelliye yol vereceğiz, sokakları kirletmeyeceğiz, uygar İstanbullular olacağız” dedi… 36 yıldır gazeteciyim, bundan daha güzel, bundan daha özlemini çektiğimiz vaat duymadım” paylaşımında bulundu.

İşte Yılmaz Özdil’in o paylaşımı