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Usta kalem Yılmaz Özdil’den ‘Pakize Anne’ye destek

Şehit Anaları Derneği Başkanı Pakize Alp Akbaba’ya, 2017'de Eşitlik ve Adalet Kadın Buluşmasında yaptığı konuşması nedeni ile "Cumhurbaşkanına hakaretten" soruşturma açılması kamuoyunda büyük tepkilere neden oldu. Sosyal medyada binlerce vatandaş açılan davaya tepki gösterirken, bir tepki de usta kalem Yılmaz Özdil'den geldi.

21:05 -
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Usta kalem Yılmaz Özdil’den ‘Pakize Anne’ye destek

Paylaşımında terörist başı Öcalan’ın mektubuna değinen Özdil;

“Apo'nun mektubundan medet umanlar, şehit annesini hapisle yargılamaya çalışıyor… Pakize annemiz Türkiye'dir” diye ifadelerde bulundu.

PAKİZE AKBABA NE DEMİŞTİ?

Şehit Anaları Derneği Başkanı Pakize Alp Akbaba, 5 Aralık 2017 tarihinde CHP tarafından düzenlenen Eşitlik ve Adalet Kadın Buluşması’nda kürsüden yaptığı konuşmada “Herkes haddini bilsin. Şimdi PKK bitti, FETÖ çıktı piyasaya. FETÖ Meclis’tedir önce Meclis’i temizle Meclis’i. Ben şehit verdim, saçımı süpürge ettim. Hepsi Atatürkçü, vatanını, milletini seven çocuklar yetiştirdim. Çocuklarımdan birisini askere yolladık. Ne yazık ki, hain bir kurşunla şehit oldu. ‘Analar ağlamayacak’ dediler… Niçin şehit geliyor? Gücünüz yetmiyorsa bırakın o görevi” demiş ve iktidarın PKK ve FETÖ mücadelesini sert sözlerle eleştirmişti.

Savcılığın toplamda 12 dakika süren konuşmanın hangi bölüme ile ilgili “Cumhurbaşkanına hakaretten” işlem başlattığı ise henüz öğrenilemedi.

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Son güncelleme: android-time 21:09 04.07.2019
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