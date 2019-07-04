Usta kalem Yılmaz Özdil’den ‘Pakize Anne’ye destek

Şehit Anaları Derneği Başkanı Pakize Alp Akbaba, 5 Aralık 2017 tarihinde CHP tarafından düzenlenen Eşitlik ve Adalet Kadın Buluşması’nda kürsüden yaptığı konuşmada “Herkes haddini bilsin. Şimdi PKK bitti, FETÖ çıktı piyasaya. FETÖ Meclis’tedir önce Meclis’i temizle Meclis’i. Ben şehit verdim, saçımı süpürge ettim. Hepsi Atatürkçü, vatanını, milletini seven çocuklar yetiştirdim. Çocuklarımdan birisini askere yolladık. Ne yazık ki, hain bir kurşunla şehit oldu. ‘Analar ağlamayacak’ dediler… Niçin şehit geliyor? Gücünüz yetmiyorsa bırakın o görevi” demiş ve iktidarın PKK ve FETÖ mücadelesini sert sözlerle eleştirmişti.

