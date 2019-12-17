‘Üsteğmenim’ dedi 5 kişiyi dolandırdı

Kahramanmaraş’ta polise başvuran 2’si kadın 5 kişi, bir üsteğmenin kendilerini iş bulma vadiyle dolandırdığını iddia ederek, şikayetçi oldu. Madurların “Çarşıda buluştuğumuzda üniforması ve silahı vardı. Komutan olduğuna inandığımız için arkadaş olduk ve borç para verdik. ‘Görevli olduğum askeriyede çevrem var, size iş ayarlarım’ demişti, İş bulacağını söylediği için para verdik” diyerek dolandırıcının eşgalini tarif etmesi üzerine emniyet güçleri çalışma başlattı. Kısa sürede dolandırıcının, Turgay Atmaca olduğunu tespit eden emniyet güçleri, düzenledikleri operasyonla şahsı kıskıvrak yakaladı. Evde yapılan aramada ise üsteğmen rütbesinin takılı olduğu üniforma ile kurusıkı tabanca ele geçirildi.

‘SENİ ASKERİYEYE TEMİZLİKÇİ OLARAK ALIRIM’

Polisteki sorgusunda suçunu itiraf eden Atmaca’nın ifadesinde, “İnternetten tanıştığım bir kadının ‘Seni askeriyede kantine görevli olarak alabilirim’ diyerek,1500 lirasını aldım. Yine internette tanıştığım bir başka kadından da ‘Seni askeriyeye temizlikçi olarak alabilirim’ diyerek 1400 lira dediği öğrenildi. (DHA)