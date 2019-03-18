Utku Çakırözer: Çiftçiyi icralık eden kanun değişmeli

CHP milletvekili Utku Çakırözer, Eskişehir Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan'ı ziyaret ederek çiftçilerin sorunlarını dinledi.

Eskişehir'de yüzlerce çiftçinin arazi koruma bedellerini ödeyemediği için Çiftçi Malları Koruma Kurulu tarafından icraya verildiğini ifade eden Çakırözer, “16 yıldır çiftçiyi yok sayan, başka ülkelerden toprak kiralayan, ülkeyi tarımda ithal cenneti yapan bu hükümet kılını bile kıpırdatmıyor. Bu kanun değişmeli, çiftçilerimize yönelik icra işlemleri durdurulmalı, bu kanun onların topraklarını koruyacak şekilde yeniden düzenlenmelidir” dedi.

Eskişehir'in köylerindeki çiftçilerle de görüşmeler yaptığını belirten Çakırözer, çiftçilerin Çiftçi Malları Koruma Kurulu tarafından borçlarını ödemedikleri gerekçesiyle icraya gönderilmelerine tepki gösterdi.

“ÇİFTÇİYE İCRA ÇIKARILMASI KABUL EDİLEMEZ”

Çiftçiye icra çıkarılmasının kabul edilemeyeceğini söyleyen Çakırözer, “Çiftçi Malları Koruma Kanunu çiftçimizin güncel sıkıntılarını çözmüyor. Geçtiğimiz yıllarda Torba Kanun ile 4081 Sayısı Çiftçi Mallarını Koruma Kanunu'nda değişikliğe gidildi. Ve isteğe bağlı koruma uygulaması getirildi. O zaman vekillerimizle Meclis'te de söyledik. Bu düzenlemenin çiftçilerimizi mağdur edeceğini. Çiftçinin topraklarını korumayacağını. Ama kimse bizi dinlemedi ve kanun değiştirildi. Şimdi çiftçilerimiz mağdur ediliyor. Çiftçilerimizin icraya gönderilmesi asla kabul edilemez” diye konuştu.

“DEVLET ÇİFTÇİYİ MAĞDUR EDİYOR”

Hükümetin uygulamaya koyduğu kanunların malını koruması gereken çiftçiyi borçlandırmaması gerektiğini dile getiren Çakırözer, “Hükümet çiftçinin malını koruyacağı yerde kanunlarda yaptığı değişikliklerde çiftçiyi mağdur ediyor. 4081 Sayılı Çiftçi Malları Koruma Kanunu, Çiftçi Malları Koruma Kurullarını da çaresiz hale getirdi. Kanunlar, malını koruması gereken çiftçiyi borçlandırmamalı. Devlet çiftçinin mallarını koruyacak bir düzenleme sağlamalı. Gerekiyorsa toprakların korunması tıpkı jandarmalarda olduğu gibi İçişleri Bakanlığı'na bağlanmalı”dedi.

“ÇİFTÇİ İCRALARLA BOĞUŞUYOR”

Ülkeyi yönetenlerin çiftçiyi korumak ve desteklemek yerine başka ülkelerden toprak kiraladığına vurgu yapan Çakırözer, “Eskişehir'de belediye başkanlarımız kırsal kalkınmayı desteklemek için birbiri ardına projeler uygulamaya koyarken, bu ülkeyi yönetenler, çiftçiyi korumak, desteklemek yerine Sudan'dan, başka ülkelerden toprak kiraladı. Ülkeyi tarımda, hayvancılıkta ithal konuma soktu. Türkiye'de çiftçi borç içinde, çiftçi üretemiyor, çiftçi icralarla boğuşuyor. Bu hükümet artık çiftçinin sesini duymalı. Çiftçinin icra borçları kaldırılmalı ve kanunlar çiftçimizi koruyacak şekilde düzenlenmeli” şeklinde konuştu.