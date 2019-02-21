Utku Gümrükçü: Taş üstüne taş koyan herkesi kucaklayacağız

Çarşı esnafı düzenlenen kahvaltıda, Gümrükçü'ye sorunlarını iletip, samimi bir ortamda sohbet ettiler. Çiğli Belediye Başkan Adayı Utku Gümrükçü; “Çiğli'nin beş yıl sonrasını değil en az yirmi beş yıl sonrasını hedefleyecek öngörü ile hareket etmemiz gerekiyor. Çiğli'nin sorunlarını el birliği ile kenetlenerek çözme noktasında davranacağıma sizlere söz veriyorum. Taş üstüne taş koyan herkesi kucaklayacağız” dedi.

“Ocak ayı TÜİK rakamlarına göre Çiğli 195 bin küsur nüfusa sahip. Yıllık ortalama 10 bin kişi ilçemize yerleşiyor. Bizim alt yapımız bu hızlı büyümeye uygun değildi. Çiğli'nin gelişmesine kalkınmasına yönelik proje üreten bir merkez yok. Elbette ki Çiğli Belediyesinin görevi budur, Büyükşehir belediyesinin, kaymakamlığın görevi budur ancak bunları oturup konuşabileceğimiz, tartışabileceğimiz, ayda bir toplantı yapabileceğimiz hem uzmanları davet edip görüş alışverişi yapabileceğimiz hem de toplumsal kanaat önderleriyle masaya yatırabileceğimiz bir oluşumumuz yok.

ÇİĞLİ'Yİ KUZEYİN PARLAYAN YILDIZI YAPACAĞIZ

Bizim burada bir kent birliği, kent kültürü oluşturmamız lazım. Bu değişim sürecini iyi yönetmemiz lazım ve Çiğli'ye İzmir'in içinde bir rol biçmemiz lazım. Büyük potansiyeli var Çiğli'nin. Harmandalı'nın şehirle bütünleşememiş bir yapısı var dolayısı ile buraya da bir yeni şehir merkezi yapmamız lazım. Balatçık Mahallesi aldı başını gitti. Bizde turizm alanı var, üniversite var, sanayi bölgesi var Çiğli'de her şey var, önce bir hedef koyacağız sonra hep birlikte kenetleneceğiz ve Çiğli'yi gerçekten İzmir'in kuzeyin parlayan yıldızı yapacağız. Biz 1 Nisan'dan itibaren o koltuğa geçtikten sonra yine böyle sizleri de dâhil ederek bir tartışma süreci başlatacağız.

İZMİR'İN GÖZÜ ÇİĞLİ'DE OLACAK

CHP'nin adayı olduğumuz andan itibaren Çiğli'yi kazanmış durumdayız, bu sadece benim başarım değil, bu burada yaratılmış örgütlülüğün ve siyasal mücadelenin getirdiği bir başarı. Bizim bu seçim sürecini Çiğli'de bir değişim kampanyasının başlangıcı olarak görmemiz ve Çiğli'nin kapılarını İzmir'e açmamız, İzmir'in gözünü de Çiğli'ye çevirmemiz gerekiyor.

TAŞ ÜSTÜNE TAŞ KOYAN HERKESİ KUCAKLAYACAĞIZ

1 Nisan'da itibaren yaklaşık 6 aylık süreç içerisinde hep beraber oturacağız, bu şehrin kanaat önderleri, rektörü, dekanı, emniyet müdürü, kaymakamı kim varsa hep birlikte bir planlama yapacağız, gelecek vizyonu koyacağız. Burada atacağımız adımların Çiğli'nin beş yıl sonrasını değil en az yirmi beş yıl sonrasını hedefleyecek öngörü ile hareket etmemiz gerekiyor. Bizde bunu yapacak enerji var, birikim var, katılımcı demokrasi anlayışı var, arkamızda da yeni dönemde daha rahat anlaşabileceğimiz, konuşabileceğimiz bir büyükşehir belediyesi var. Yönetim anlayışı olarak, AKP'li MHP'li vs demeden Çiğli'nin sorunlarını el birliği ile kenetlenerek çözme noktasında davranacağıma sizlere söz veriyorum. Taş üstüne taş koyan herkesi kucaklayacağız, onunla beraber hareket edeceğiz. Değerlerimizin farkında olmak, onlara sahip çıkmak, Türkiye ve Dünya'ya tanıtmak anlatmak bizim görevimiz” sözlerine yer verdi.