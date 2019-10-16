Uygulamadan kaçarken polisi ezdi, serbest kaldı

Sarıyer'e bağlı Huzur Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Fatih Caddesi üzerinde, sabah saat 05.00 sıralarında uygulama yapan polis ekipleri kendilerini fark eden bir aracın manevra yaparak geriye döndüğünü gördü. Bunun üzerine Polis Memuru Hasan P., kaçmaya çalışan aracın peşinden koştu. Hasan P., araca yetişerek “Dur” ihtarında bulundu. Ancak kaçmaya çalışan sürücü polis memuru Hasan P.'ye çarptı. Daha sonra ise yere düşen polis memurunun bacağının ve kolunun üzerinden geçerek yoluna devam etti.

PLATİN TAKILDI

Yaralı polis hastaneye kaldırılırken sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı. Tedavi altına alınan Hasan P.'nin dizinin parçalandığı kolunun ise kırıldığı belirlendi. Parçalı kırık sebebiyle bacağına platin takılan polis memurunun tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

SERBEST KALDI

Yapılan çalışmalarda polis Hasan P.'yi yaralayarak kaçan şüphelinin Erkan A. olduğu anlaşıldı. Evinde gözaltına alınan sürücü işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Alkollü olduğu öne sürülen sürücü serbest bırakıldı.

NARKOTİK MADDE BULUNDURMAKTAN KAYDI VAR

Erkan A.'nın ikisi uyuşturucu-uyarıcı madde kullanmak, narkotik madde satın almak ve bulundurmaktan 4 suç kaydı olduğu belirtildi.