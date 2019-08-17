Uyku laboratuvarı ‘uykuya’ alındı

“HİÇ KİMSENİN UMRUNDA DEĞİL”

Kararman, Yunus Emre Devlet Hastanesi'nin bir zamanlar ilklerin marka hastanesi olduğunu belirterek, “Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde şu anda birer birer kapatılan birimlere seyirci kalanlar, özellikle birimlerin yok olmasına suspus olan siyasiler, yetkililer, sizler sağlık çalışanlarının hak ve hukukunu koruyacaksanız işimiz Allah'a kalmış. Sintigrafi, Radyoterapi, Pet-cd, Kemoterapi ünitesi, 12 odalı uyku laboratuvarı, yanık ünitesi, 2 adet anjiyografi, KVC (ayda ortalama 20 açık kalp yapılıyordu), anevrizma ameliyatlarının rutin yapıldığı hastaneydi. Biri bize söylesin, uyku laboratuvarı kurmak için milyon lira harcayan bir kurum nasıl oluyor da cihazları depoya kilitleyip, üniteyi kapatabiliyor ve hiç kimsenin umurunda olmuyor. Nasıl oluyor da ÜYTE (Tüp bebek merkezi) kurmak için milyonlarca lira harcayıp sonra kadın doğumun bir kısmı buradan gönderilebiliyor, tamamının gideceği dedikoduları da ortalıkta geziyor?” dedi.

“HASTANE ALANI BÜYÜYOR BİRİMLER AZALIYOR”

Kararman, “Nasıl oluyor da bir zamanların bölge hastanesi 3 kat daha büyütülüyor, milyonlarca lira harcanıyor, yüz bin metrekarenin üzerine çıkartılıyor ama hizmet verdiği birimler teker teker kapatılıyor? Biri bize anlatsın, hizmetleri kısıtlanan, birimleri kapatılan bir hastanenin gelirinin düşeceği ortadayken, performansa dayalı bir sistemde hekim dışı personel neye göre artıyor? Yatak başına düşen sağlık personelini kıyas ettiniz mi? 2016 yılında Türkiye'nin en yüksek döner sermayesini dağıtan hastane ne hale geldi?En iyisi burayı semt polikliniği yapın veya butik hastaneye çevirin herkes başının çaresine baksın” ifadelerini kullandı.

“ÇALIŞANLARIN SABRI TAŞTI”

Acilen başhekimden ve İdari Mali İşler Müdürü'nden bir açıklama beklediklerini söyleyen Kararman, “Doktorundan tüm sağlık personeline kadar herkes sitem ediyor, şikayet ediyor, bir açıklama bekliyor. Sağlık Bakanlığı yetkilileri de yaptığımız görüşmelerde bu konuda yönetmelik çalışması yaptıklarını ifade etmişlerdi. Fakat aradan aylar geçmesine rağmen hala bu konuda somut bir adım atılmamıştır. Çalışanların artık sabrı kalmamıştır. Çünkü her hastaneden döner sermaye ek ödemeleri ile ilgili olarak çalışanların feryadı yükselmektedir. Performansa dayalı döner sermaye ek ödemeleri neredeyse sıfırlanmıştır. Çalışanlar sabit ek ödemeye mahkum edilmişlerdir. Ekonomisini döner sermayesini de hesaba katarak yapan sağlık çalışanları mağdur olmuşlardır” şeklinde konuştu.