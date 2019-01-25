Uyuşturucu kuryesinin midesinden 900 gram kokain çıktı

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Atatürk Havalimanı'nda yaptığı denetimde 40 yaşındaki A.D.S.L.'nin uyuşturucu kuryesi olabileceği belirlendi.

Brezilya'nın Sao Paulo kentinden gelen kadın durdurularak arama odasına götürüldü. Brezilya uyruklu A.D.S.L'nin üst aramasında herhangi bir şey bulunamadı. Uyuşturucu kapsülü yutmuş olabileceğinden şüphelenilen kadın hastaneye gönderildi.

Profil değerlendirme ve analiz uzmanı olan narkotik elibinin şüphesi doğru çıktı. MR'ı çekilen kadının sindirim sisteminde uyuşturucu olduğu anlaşıldı.A.D.S.L.'nin tuttuğu 115 kapsül doğal yollarla çıkarıldı.

Brezilyalı kadının sindirim sisteminden 900 gram kokain çıktı. Gözaltına alınan A.D.S.L. sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.