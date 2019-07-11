Uyuşturucu operasyonunda şüphelinin evinden çocuk pornosu çıktı

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbari çalışmalarla Uluağaç kasabasında A.A.’nın uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Ekipler, 2 ay süre yaptığı fiziki ve teknik takibin ardından A.A.´nın evine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada, 40 gram esrar, 2 gram metamfetamin, 1 gram kokain, çiçek saksısında yetiştirilmiş 41 kök kenevir bitkisi, 300 gram haşhaş tohumu, 5 gram kenevir tohumu, kaçak kazıdan elde edilen 13 muhtelif tarihi eser, çok sayıda uyuşturucu kullanma aparatı, alüminyum folyo ve 34 çocuk pornosunun bulunduğu CD ele geçirildi. Gözaltına alınan A.A.’nın jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

NİĞDE, (DHA)