Uyuşturucu operasyonunda yakalanan yabancı uyruklular şaşırttı

İstanbul Emniyetine bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, zehir tacirlerine yönelik, farklı tarihlerde 4 ayrı operasyon düzenledi.

Fatih'te 30 Kasım'da düzenlenen ilk operasyonda, 6 kilogram “Metamfetamin” ele geçirilirken yabancı uyruklu bir şüpheli yakalandı.

Bu operasyondan bir süre sonra da Beylikdüzü'nde farklı bir adrese operasyon düzenlendi. Baskında, metamfetamin üretmek için hazırlanan düzeneğe ulaşıldı.

“Cumhuriyet tarihinin en büyük Metamfetamin çoğaltma merkezi” olduğu öne sürülen adreste, İran uyruklu 2 şüpheli yakalandı. Baskında, 71 kilo 500 gram “Metamfetamin” ve adresteki bisikletlerin şambrellerine zulalanmış afyon sakızı ele geçirildi.

95 KİLO 400 GRAM EROİN

Uyuşturucu ile mücadele eden ekiplerin bir diğer operasyonu ise, Küçükçekmece ve Avcılar'da eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Baskında 95 kilo 400 gram eroin ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı. Bu operasyondaki şüphelilerden ikisinin de yabancı uyruklu olması dikkat çekti.

YILBAŞI ÖNCESİ PİYASAYA SÜRECEKLERDİ

Son operasyon ise Kartal'daki bir adrese düzenlendi. Polisin, zehir satıcılarının yılbaşı öncesi yüksek miktarda uyuşturucuyu piyasaya sürmeye hazırlandığı bilgisi üzerine başlatıldığı öğrenildi. Eş zamanlı olarak 2 adrese düzenlenen baskında 840 gram kokain ve 100 bin adet ecstasy hap ele geçirildi. Baskında 1 şüpheli yakalandı.

5 YABANCI 2 TÜRK TUTUKLANDI

Narkotik polisinin 4 operasyonda gözaltına aldığı 5'i yabancı uyruklu 2'si Türk 7 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

EN TEHLİKELİ UYUŞTURUCU

Ele geçirilen uyuşturuculardan “Metamfetamin” uzmanlar tarafından en tehlikeli uyuşturucu olarak biliniyor. Bağımlılık etkisi çok güçlü olan, “Sentetik Eroin” yada “Hitler Eroini” olarak bilinen Metamfetamin kısaca “METH” olarak da adlandırılıyor. Amfetaminden 3 kat daha etkili olan Metamfetamin, ölüme en hızlı götüren uyuşturucular arasında ön sırada yer alıyor.

DERİLERİNİ PARÇALIYORLAR

Halüsinasyon etkisi olan uyuşturucu, birkaç kullanımdan sonra fiziksel çöküntü oluşturuyor. Metamfetamin çok hızlı şekilde fiziksel çöküntüye sebep oluyor. Kullananların, sözel anlama yetisini de zamanla ortadan kaldırıyor. Zehri kullananların, dişleri dahi dökülürken, vücutlarında da sık yaralar oluşuyor. Bu yaralardan bazılarının “Halüsinasyon” kaynaklı olduğu belirtiliyor. Derilerinin altında örümcek gibi böcekler dolaştığını düşünen Meth bağımlıları, kendi derilerini tırnaklarıyla parçalıyor.

DAHA ÇOK YABANCILAR KULLANIYOR

Ülkemizde üretimi ve kullanımı yaygın olmayan metamfetaminin son dönemlerde, kullanıcılara satılacak şekilde küçük miktarlarda da ele geçirilmesi dikkat çekiyor. Metamfetamini daha çok yabancı uyrukluların kullandığı öne sürülüyor. Uzmanlar, ölüme götüren metamfetaminin bir iki kullanımdan sonra bağımlılığa sebep olduğu konusunda uyarıda bulunuyor.